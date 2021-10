'U braku sam, ali spavam s nepoznatim muškarcima u nadi da ću zatrudnjeti'

- Otkad sam prije šest godina upoznala muža, znala sam da je obiteljski čovjek i jedva čeka da dobije djecu. No, nakon tri godine pokušavanja za djecu bez uspjeha, počela sam spavati sa strancima u nadi da ću zatrudnjeti - napisala je jedna žena za The Sun.

Teško im je jer ne mogu dobiti djecu, a on ni ne zna što ona radi kako bi zatrudnjela. Do sada je spavala s četiri muškaraca u noćima kada je znala da je najplodnija te pokušava pronaći muškarci koji su izgledom slični njezinom suprugu kako on ne bi posumnjao da je otac.

- Nakon godinu i pol dana pokušaja sa suprugom, predložila sam da posjetimo liječnika. No, rekao je da, ako nam je suđeno da budemo roditelji, jednostavno se moramo više potruditi. Znam da se bori s time, ali veza nam više nije ista. Osjećam se usamljeno, ali on i dalje inzistira da imamo redovan seks kako bismo pokušali dobiti dijete. Ne želim ga izgubiti, ali zabrinuta sam za budućnost naše veze ako uskoro ne mogu zatrudnjeti - nastavile je.

- Izazovi s plodnošću mogu biti posebno teški za muškarce, koji često osjećaju da je njihova muškost ugrožena. Čak i ako ima nisku plodnost, postoje brojni načini za dobivanje djeteta. Budući da oboje želite biti roditelji, najbolji put prema naprijed bio bi zajednički posjet terapeutu koji je specijaliziran za plodnost. Oni vam mogu pomoći da riješite svoje probleme i da se pomirite sa svim problemima koji se pojave - započela je Deidre.

- Razumijem da očajnički želite postati mama, ali spavanje s drugim muškarcima nije dobra ideja. Osim vaše vlastite sigurnosti, mogli biste biti u opasnosti od zaraze spolno prenosivim bolestima i nema jamstva da će dijete čiji je otac netko koga ne poznajete dovesti do sretne obitelji. Molim vas, razgovarajte sa svojim mužem o tome koliko ste jadni i kako oboje morate razgovarati o tome što se zaista događa u vašem braku - odgovorila joj je stručnjakinja.

