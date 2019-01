"Stalno odbijam seks sa svojim dečkom. Što ne valja sa mnom?"

"On ima 30 godina, a ja sam dvije godine mlađa", počinje djevojka s pitanjem koje je postavila kolumnistici magazina The Sun – Deidre.

"On ima velik seksualni apetit i kad smo tek počeli s vezom, stalno smo se seksali. Nije mi smetalo jer ga volim. Sad kad razmišljam o vođenju ljubavi s njim, doslovno mi se plače. Ne znam što sa mnom ne valja. Čak sam išla i liječniku, ali nije mi baš pomogao."

Nisu vodili ljubav dulje od mjesec dana.

"Moj dečko već je frustriran. To je veliki problem u našoj vezi."

Deidre odgovara: "Kad se seksate, sviđa li vam se to ili samo čekate da sve završi? Seks u vezi punoj ljubavi trebao bi vas ispuniti i biti zanimljiv za vas oboje. Ako to nije slučaj, onda nešto nije u redu. Trebate razgovarati s njim o tome kako da možda promijeni neke tehnike da biste i vi uživali u seksu."

