"Iz glave nikako ne mogu izbaciti sliku polugolog supruga i moje sestre!"

Kolumnistici The Suna, Deidre, žena je poslala pismo o onome što nikako ne može zaboraviti.

"Sjećanje na moju sestru i supruga polugole u vrtu svaki me dan muči. Pogledala sam kroz prozor slučajno i imala što vidjeti..."

U braku su 11 godina, on ima 37 godina i često kasno radi, nekada i noćne smjene. Njena sestra ima 38 godina i dvije je godine starija od nje.

"Njoj sam se povjeravala od kad nam je majka vrlo nenadano preminula i ne mogu vjerovati što mi je učinila. Sve se dogodilo nakon jedne obiteljske zabave u našoj kući. Moja sestra je došla kasno nakon neke uredske zabave i bila je pijana. Moj suprug sljedeći dan nije morao ići na posao, pa se i on te večeri opustio. Jedva je stajao na nogama već u 23 sata i rekla sam mu da ode u krevet."

No on nije otišao u krevet...

"Nakon što su svi otišli, ja sam pospremala. Pogledala sam kroz prozor u kuhinji i vidjela moju sestru kako zadovoljava mog supruga. Suknja joj je bila podignuta do struka i bilo je očito što se prije toga dogodilo. Vikala sam na njih i nisam znala što bi rekla osim da odu u krevet, bila sam u prevelikom šoku."

Moj suprug rekao je da ne razumije kako mi je to mogao učiniti.

"Moli me da ostanem s njim i kaže da voli i mene i našeg osmogodišnjeg sina. Stalno mi govori koliko mu je žao. Ne mogu ni pogledati sestru u oči, mrzim je zbog toga što je učinila.

Kako je to mogla učiniti, pogotovo jer i ona ima supruga? On nije bio tamo te večeri, jer nije htio doći sam dok je ona bila na uredskoj zabavi."

Suprug je za sve okvirio alkohol, ali ona misli da mu je to samo izlika.

"Ja iz ovoga sada mogu zaključiti da mu se moja sestra sviđala godinama i da mu je zbog alkohola samo bilo lakše. Ne znači da je nevin. Svaki put kad vidim da popije nešto alkoholno pomislim, što bi sada mogao učiniti. Ne znam što da radim."

Deidre odgovara: "Odustati od svog braka i obitelji zbog jednog incidenta s alkoholom... To mi je nekako tužno. Ali morate reći svom suprugu da će se morati jako potruditi da vrati vaše povjerenje, ne samo da vam govori da mu je žao. Objasnite mu kako postanete nervozni čim vidite da pije. Ako ne zna što radi nakon nekoliko pića, onda treba prestati. Razgovarajte sa sestrom o svemu. Ako se ispriča, možda uspijete izbaciti tu sliku iz glave."

