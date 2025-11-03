Srebrni nakit vam je potamnio? Vratite mu sjaj uz ova tri predmeta iz kuhinje

Srebrni nakit s vremenom prirodno potamni i izgubi svoj prvotni sjaj, čak i ako ga pažljivo čuvamo. Na to utječu vlaga, zrak, parfemi i prirodna ulja s kože, zbog čega se na površini nakita stvara tamni sloj poznat kao oksidacija. Iako to ne znači da je srebro oštećeno, može djelovati staro i zapušteno, no, uz nekoliko jednostavnih trikova, lako mu možete vratiti blistav izgled. Jednostavan postupak koji uključuje tri kućanska predmeta koja vjerojatno već imate odlično funkcionira. Kombinacija nekoliko svakodnevnih kućanskih predmeta stvara kemijsku reakciju koja vaše srebrne ogrlice, narukvice ili naušnice može učiniti poput novih i to bez agresivnih sredstava i uz minimalan trud.

Sve što trebate učiniti je prikupiti srebrne predmete koje želite očistiti, plastičnu posudu za hranu ili sličnu posudu, kuhinjsku foliju, obični bijeli ocat i sodu bikarbonu. Prvo obložite posudu aluminijskom folijom, pazeći da sjajna strana folije bude okrenuta prema gore, a zatim stavite svoj srebrni nakit na foliju. Budite oprezni ako čistite nekoliko ogrlica odjednom jer se mogu zapetljati. Provjerite dodiruje li srebro foliju, a zatim dodajte četiri do pet žlica sode bikarbone dok ne prekrije nakit.

Po želji možete dodati i žlicu soli, iako su soda bikarbona, ocat i folija glavni reaktivni sastojci za ovaj proces čišćenja, piše Daily Express. Sve prelijte obilnom količinom octa, a smjesa će odmah početi cvrčati i stvarati mjehuriće. Ostavite nakit da odstoji oko 20 minuta. Iako će tamni sloj nestati gotovo odmah, ostavljanje nakita u otopini omogućit će kemijskoj reakciji da dopre i do svih pregiba i utora u srebru.

Nakon 20 minuta, jednostavno izvadite predmete iz smjese, isperite ih vodom i nježno obrišite papirnatim ručnikom. Vaš srebrni nakit ponovno će izgledati sjajno i spremno za nošenje. Korištenu smjesu možete jednostavno izliti u odvod, a postupak ponoviti kad god poželite očistiti drugi srebrni nakit.