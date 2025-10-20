Zaboravite na izbjeljivač: Uz ovaj trik ćete u 10 minuta izbijeliti fuge između pločica

Neugledne, požutjele ili zaprljane fuge mogu u trenu pokvariti izgled čak i najurednijeg doma. Kada fuge izgube svoju karakterističnu bijelu boju, tada kuhinja ili kupaonica odmah djeluju prljavo i zapušteno, bez obzira koliko čistoće i truda uložimo u čišćenje ostalih površina. Upravo zato mnogi traže učinkovite načine kako fuge ponovno učiniti blistavo bijelima. Fuga se pravi od poroznih materijala poput pijeska i cementa koji omogućuju upijanje prolivene tekućine, masnoće i vlage te stvaranje ljepljivih naslaga tijekom vremena.

Ne samo da će pločice izgledati prljavo, već zarobljena vlaga može potaknuti rast plijesni, što će fugu učiniti promijenjenom i mrljastom. Međutim, John Klee, stručnjak iz Big Bathroom Shopa, podijelio je da ne morate ribati fugu da biste je ponovno očistili jer vam je potreban samo vodikov peroksid, piše Daily Express. "Vodikov peroksid može se koristiti za uklanjanje tvrdokornih mrlja na fugama, kao i za uklanjanje plijesni i pljesnivih naslaga", rekao je Klee. Mnogi ljudi griješe koristeći izbjeljivač za uklanjanje plijesni, ali ga ne treba koristiti na fugama jer može oslabiti materijal i povećati vjerojatnost pucanja.

Također se općenito ne preporučuje čišćenje izbjeljivačem u zatvorenom prostoru poput kupaonice ili u blizini mjesta gdje kuhate hranu zbog toksičnih para. Međutim, vodikov peroksid je prirodno oksidacijsko sredstvo, što znači da može razgraditi bakterije i spore plijesni s pomoću kisika i vode. Korištenje vodikovog peroksida jednostavan je, ali učinkoviti način za uklanjanje tvrdokornih mrlja poput plijesni na fugi i brzo čišćenje.

Sigurno se može koristiti na fugama bez oštećivanja, a pritom čak pomaže i posvijetliti materijal, čineći ga vizualno čišćim. Za početak, obrišite pločice vlažnom krpom da biste olabavili prljavštinu, a zatim nanesite vodikov peroksid na fugu. Ako želite, može biti korisno pomiješati vodikov peroksid u pastu sa sodom bikarbonom jer je ona abrazivna pa može pomoći otopini da duboko prodre u fugu i ukloni sve mrlje.

Ostavite vodikov peroksid i sodu bikarbonu, ako je koristite, da odstoje 10 minuta kako bi imali vremena razgraditi bakterije. Nakon što vrijeme istekne, upotrijebite meku četkicu poput četkice za zube da biste kružnim pokretima ribali fugu. Mrlje na fugama trebale bi se brzo ukloniti i biti čiste za samo nekoliko minuta. Isperite fuge toplom vodom i osušite čistom krpom. Pločice i fuge trebale bi izgledati bijelo i uredno bez dugotrajnog ribanja.