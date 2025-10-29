Zaboravite na skupe proizvode: Mrlje od topline nestat će u nekoliko sekundi uz ovaj trik

Ponekad, nakon što odložimo vruću šalicu kave ili lonac na stol, ostanu neugledne mrlje od topline koje se teško uklanjaju. Te bijele ili svijetle tragove topline često je gotovo nemoguće izbrisati običnim čišćenjem, pa mnogi misle da je površina trajno oštećena. No, postoje jednostavni i brzi trikovi koji mogu vratiti stolu njegov prijašnji izgled i to bez potrebe za brušenjem ili skupim sredstvima. Blogerica o "uradi sam" projektima i dizajnu objavila je video na TikToku u kojem je objasnila da je slučajno ostavila mrlje od topline na svom drvenom namještaju te je htjela ukloniti te ružne tragove.

Isprobala je pet popularnih metoda čišćenja kako bi vidjela koja daje najbolje rezultate. "Pogriješila sam i ostavila šalicu vrućeg čaja na stoliću za kavu te su se napravila dva toplinska 'prstena'. Internet kaže da se to može popraviti s nekoliko različitih metoda, pa pokušajmo", rekla je u videu. Blogerica je započela svoj test koristeći kućanske predmete da bi pokušala ukloniti prstenove, piše Daily Express. "Počela sam s najjednostavnijom metodom, a to je utrljavanje bijele paste za zube izravno na mrlju dok nije bila potpuno prekrivena. Činilo se da se ništa ne događa. Obrisala sam pastu i prešla na sljedeću najlakšu metodu, majonezu. Nanijela sam obilnu količinu po cijeloj mrlji, ostavila da djeluje 10 minuta i apsolutno se ništa nije dogodilo", objasnila je u videu.

Neimpresionirana rezultatima, sljedeće je pokušala s toplinom. "Počevši sa sušilom za kosu, snažno sam sušila mrlju fenom dok mi ruke nisu otkazale. Mrlja je i dalje ostala", rekla je. Zatim je pokušala s glačalom. "Stavila sam vlažnu krpu preko mrlje, peglala preko nje na srednjoj temperaturi, pomičući je jer ne želimo pogoršati stvari. Nakon nekoliko sekundi podignula sam glačalo. To je stvarno dobro upalilo. Ponovila sam postupak dok se manja mrlja nije potpuno uklonila. Zatim sam prešla na veću mrlju koja je bila znatno tvrdokornija. Ipak, prilično sam sigurna da će nestati ako nastavim s glačalom", objasnila je postupak.

Isprobala je i maramice koje je kupila na Amazonu. "Netko mi je preporučio ove maramice, a budući da ih već imam, pomislila sam zašto ih ne probati i vidjeti hoće li djelovati jednako dobro. Nabavila sam ovu krpu za višekratnu upotrebu s Amazona i namijenjena je brisanju bijelih prstenova i izmaglice uzrokovane toplinom i vlagom i to je 100 posto zajamčeno, prema pakiranju. Stoga sam je utrljala izravno na mrlju i, nakon nekoliko minuta, mrlja je stvarno nestala, ali je krpa ostavila lagani sjaj na stoliću", ispričala je u videu.

Blogerica je na kraju odabrala najefikasniju metodu. "Mislim da su glačalo i krpa bili najbolja metoda. Mnogi ljudi su rekli da pasta za zube i majoneza djeluju, ali morate ih ostaviti preko noći. Nisam pokušala ostaviti toliko dugo, ali radije bih mrlju samo ispeglala za nekoliko minuta nego čekala satima. No, možda možemo u potpunosti izbjeći mrlju korištenjem podmetača", zaključila je.