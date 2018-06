Spuštate se s djecom niz tobogan? Ova fotografija treba biti upozorenje svima

Majka Heather Clare iz New Yorka objavila je uznemirujuću fotografiju na Facebooku kojom je željela upozoriti sve roditelje na opasnost spuštanja niz tobogan s djetetom u krilu.

Ona se, naime, sa svojom tada jednogodišnjom kćeri Meadow spuštala niz tobogan na dječjem igralištu, a kako je djevojčica bila premala da bi je pustila samu, majka je sjela na tobogan i malenu posjela u svoje krilo.

Kada su se počele spuštati, shvatila je da je djevojčici jedna noga zapela, no već je bilo prekasno jer joj je noga počela pucati. Točno u trenutku kada se djevojčičina noga slomila, nastala je i fotografija koju je majka objavila kako bi upozorila sve roditelje, a mnogo je onih koji čine istu stvar.



– Kada smo došli na hitnu pomoć, liječnik mi je objasnio da je ovo uobičajena ozljeda. Nisam imala pojma, a mnogo roditelja to radi. Mislim da bi na svakom igralištu trebao biti znak upozorenja, no s obzirom na to da ga nigdje nisam vidjela (a bili smo na mnogo igrališta) dijelim ovu fotografiju svake godine u nadi da će bol koju je Meadow osjetila i krivnja koju ja još uvijek osjećam spasiti neke druge bebe i roditelje – napisala je ova majka na Facebooku i dodala:

– Nemojte se nikada spuštati s djetetom niz tobogan. Ne postoji siguran način za to.

