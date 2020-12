Špijunirate li partnera? Pogledajte koliko ljudi provjerava partnerov mobitel i kako 'špijunaže' nekad završe

Nekad bi partneri ili partnerice, u traganju za 'dokazima nevjere', obično provjeravali džepove, tražili obrise ruža na ovratniku ili pomno pregledavali račune kreditnih kartica. Ovih je dana, ako želite špijunirati partnera ili partnericu, dovoljno da im na par minuta pogledate mobitel ili društvene mreže, povijest traženja na Googleu ili mail.

Prošle je godine istraživanje otkrilo da četiri od deset ljudi telefon svog partnera provjerava barem jednom tjedno - i više od pola njih nešto i nađe (a oko 45 posto tih prekine vezu).

- Ako želite, uvijek ćete nešto naći - kaže seksologinja Tracey Cox i priča da je i njenu prijateljicu partner uhvatio u laži jer jer sačuvala jedan mail od ljubavnika.

Foto: screenshot/facebook

Ako i sami špijunirate partnera i govorite sebi da to radite da biste bili 'sigurni', Cox savjetuje da prestanete jer njuškanje neće smiriti vaše strahove, već samo izroditi ljubomoru. Jer, čak i ako pronađete nešto što vam izgleda sumnjivo, ne možete od partnera tražiti objašnjenje kad mu skrivate da gledate njegove stvari..

- A ako mu i priznate, on ili ona biti će ogorčeni jer im ne vjerujete i jer 'im napadate privatnost - kaže Cox, teško da će vas zagrliti i umiriti s riječima da vas nikad ne bi prevarili.

Evo što kažu ljudi koji su špijunirali svoje partnere:

Prva priča

Svaki put kad sam tražila neki 'trag', pronašla bih nešto što mi se ne bi svidjelo. Gotovo uvijek to ispadne ništa, ali kad jednom nešto nađete to vas stalno izjeda. A ne možete partnera s tim suočiti jer će vam vjerojatno dati neko sasvim logično objašnjenje i osjećati ćete se glupo.

Foto: screenshot/facebook

Kad je dečko uselio k meni, pričekala bih da ode na posao i pregledala bi svako pismo, svaku fotografiju. Imao je 42 godine i naravno da je imao prošlost ali ja sam se loše osjećala i očajnički sam ga htjela pitati voli li me više nego te bivše cure. N

a kraju sam postala toliko očajna da sam mu priznala što radim. Pogledao me, ušao u spavaću sobu, spakirao svoje stvari i otišao. Rekao je da nema smisla nastaviti ako nema povjerenja. Jako sam ga voljela i trebale su mi godine da ga prebolim. Nikad nakon toga nisam pregledavala nečije stvari. I nikada više ni neću.'

Druga priča

Špijunirao sam partnericu i ne žalim ni minute. Varala me s mojim najboljim prijateljem. Otišao sam ravno do odvjetnika i uspjeli smo to iskoristiti kao dokaz da dobijem pravedniju nagodbu u razvodu. Ako ste već u iskušenju da nekog špijunirate, osjećate da nešto nije u redu. Da sam opet sumnjičav u nekoj vezi, sve bih ponovio.

Foto: Shutterstock

Treća priča

'Problem s špijuniranjem je u tome što ono izaziva ovisnost. Postaje navika. Kad sam počela živjeti s partnerom, znala sam da postoji i nedovršena priča 'prijateljicom' koju je zapravo volio ali nikad ništa nije pokušao. Bila sam sumnjičava, a on je imao povjerenja u mene pa je stalno ostavljao kompjuter upaljenim. Brzo sam shvatila da kod njega postoji obrazac: ako su stvari među nama bile dobre, ne bi imao kontakt s njom. Kad bismo se posvađali, odmah bi njoj slao mail, pitao bi je kako je i rekao joj kako mu nedostaje.

Nakon nekog vremena shvatila sam da nju ne zanima ništa osim prijateljstva i da on neće biti s njom ali sam mu nastavila gledati mailove. Bila je to navala adrenalina, doduše ne baš ugodna. Nepotrebno je reći da je naša veza završila, a mislim da takve provjere ne može niti jedna veza preživjeti - jer ako nema niti malo povjerenja, čemu sve?

