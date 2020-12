'Spavao sam s najboljom prijateljicom partnerice, a sada me ucjenjuje snimkom seksa'

Muškarac u tridesetim godinama našao se u problemu kada je prevario svoju djevojku, pa se za savjet obratio psihoterapeutkinji Deidre koja odgovara na ovakva i slična pisma putem britanskog portala The Sun.



"Moja djevojka vodi slastičarski posao sa svojom najboljom prijateljicom. Prije karantene pozvale su me u lokalni kafić da proslavimo njihov napredak u poslu, a kada sam stigao primijetio sam da su malo popile. Moja djevojka me pitala sviđaju li mi se obje, a ja nisam znao je li riječ o nekakvoj igri ili što, pa sam odgovorio potvrdno i udijelio kompliment da su jako lijepe žene."



Djevojka mu je rekla da će onda isprobati seks u troje za nekoliko dana, a ispričao je kako je, iako u početku malo neugodno, bilo izvrsno iskustvo. "Idućeg jutra djevojka mi je rekla da je to bila velika pogreška, ali njezina prijateljica mi je poslala poruku da bi voljela ponoviti. Nisam joj odgovorio, nisam se usudio."



Iako ju je ignorirao, kada je idući put došao do slastičarnice prijateljica ga je poljubila i nije mogao odoljeti. "Poseksali smo se na radnom stolu u uredu. Javio sam joj se i objasnio da zaista ne želim varati djevojku, a onda mi je rekla da ima snimku našeg seksa i da će sve otkriti djevojci ako ne pristanem da se ponovno vidimo. Ono što se prvo činilo kao zabava moglo bi mi uništiti život."



Deidre mu je rekla da toj, takozvanoj prijateljici, treba objasniti da je ucjena ilegalna i da ne treba pristati na to. "Priznaj svoju pogrešku, ali reci joj da, ako sve prizna može sebi uništiti karijeru i prijateljstvo. Fokusiraj se da popraviš svoju vezu i da bude jača nego ikada."

Čemu se veselite u 2021. godini? "Zdravlju! Micanju maske, kraju korone! Zabavi i humoru."

Ispovijest hrvatskih swingera: 'Seksamo se pred kamerama, ispunjavamo sve želje i sve skrivamo od djece'