'Spavala sam s najgorim neprijateljem mog dečka - svojim bivšim!'

Osjećam se zbunjeno, sram me same sebe i imam grižnju savjesti, kaže djevojka koja je svoje ljubavne probleme podijelila s Deidre, kolumnisticom The Suna.

"Imam 18 godina, a moj dečko 20. Zajedno smo šest mjeseci i imali smo par problema prošli tjedan, ali inače je sve u redu. Sa seksom imamo probleme."

Ona je izgubila nevinost prošle godine, a njen dečko je nevin.

"Meni to ne smeta, ali čini mi se da njega uči. Kad se počnemo ljubiti i krenemo s predigrom, on promijeni raspoloženje. Pokušala sam razgovarati s njim, davati mu komplimente kada me dodirne tamo gdje me uzbuđuje. To radim da mu popravim samopouzdanje, ali čini se da ništa ne pomaže."

Onda se našla sa svojim bivšim s kojim je izgubila nevinost.

"On ima 19 godina i malo smo flertali preko mobitela te razgovarali o našoj vezi i seksu, ali tog vikenda sve je bilo baš napeto. Do kraja dana dogovorili smo se da ćemo se naći i na kraju smo se poseksali. Bilo je najbolje do sada. No sada osjećam grižnju savjesti jer je moj dečko je zaista odličan. Volim ga i on je sve što želi u muškarcu, ali spavala sam s bivšim kojeg moj dečko mrzi."

Dečko i bivši se poznaju, ali nikada nisu bili prijatelji.

"Ne znam bi li mu trebala reći što se dogodilo ili ne. Moj dečko je super, ali ne znam zaslužujem li ga. Vjeruje mi i drži me kao kap vode na dlanu. Zašto sam to onda učinila?", pita se djevojka.

Deidre odgovara: "Mislim da se možda možeš izvući, jedino ako bivšem to ne izleti. Ako je to jedna od mogućnosti, radije ti to reci svom dečku, nego da to čuje od nekog drugog. Ono što je najvažnije je da sama sebi priznaš, ako je to bilo samo jednom i nikada više, da se više neće dogoditi i da nećeš varati svog dečka. Ali ne možeš izbjeći činjenicu da moraš razgovarati s dečkom o manjku seksa. Reci mu da je dobar čovjek, ali da je seks normalan dio veze za tebe i mora znati kako se osjećaš. Možda se osjeća nesigurnim jer nema iskustva, ali dobar seks ionako samo ima veze s komunikacijom. Reci mu da oboje propuštate nešto što je stvarno dobar dio veze. Ako postoji neki dublji problem, primjerice da je dobar muškarac, ali nije najbolji za tebe, bolje je da to odmah uvidiš."

