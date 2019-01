"Želim se seksati s bivšom ljubavi, ali me strah jer prošli put nije bilo baš uspješno"

Draga Deidre, prije nešto manje od tjedan dana završio sam u krevetu s bivšom ljubavi. Sreo sam je dok sam bio u božićnom shoppingu. Upoznali smo se na poslu prije 10 godina i odmah smo počeli flertati.

Tad sam imao 21 godinu, a ona 22 i bila je udana. Ispričala mi je da se vjenčala četiri godine ranije i da ponekad zbog tog žali. Imali smo puno tog zajedničko i isti smisao za humor. Jedna stvar je vodila drugoj i naša afera brzo je započela. Seks je bio nebjerojatan. Njezin muž radio je u smjenama i nije bilo teško aferu skrivati od njega.

Ipak, jedan kolega je posumnjao da se nešto događa te to ispričao svojoj ženi. Igrom slučaja, ona je poznavala majku moje ljubavnice i to joj ispričala.

Nakon tog, moja ljubavnica bila je pod pritiskom od strane obitelji i rekla mi je da afera mora prestati. To me uništilo, iako sam znao da sam u pravu. Nisam mogao nastaviti raditi s njom pa sam napustio tvrtku i preselio se. Nakon nje sam imao nekoliko drugih veza, no nikad je nisam zaboravio.

Našao sam novi posao s kojim sam jako zadovoljan i vratio sam se natrag gdje sam prije živio. No, vrlo brzo sam u supermarketu naletio na nju - pričali smo i sjeli na kavu. Rekla mi je da ju je suprug napustio prije dva mjeseca zbog druge žene. Od tad se dopisujemo i viđamo, a bukirali smo i sobu u hotelu, gdje smo se seksali.

Ipak, mislim da sam je razočarao jer nisam mogao svršiti, a na kraju sam morao od svega odustati. Ona je bila genijalna i rekla je da imamo dovoljno vremena za sve i da ćemo riješiti taj "problem", ali mene je strah da bi se to moglo nastaviti događati. Koristio sam kondom i pitam se je li možda u tome problem. Ili sam bio samo nervozan? Ona me opet želi vidjeti, a ja ne želim uništiti odnos koji imamo.

Deidre mu je odgovorila:

Ako ovaj problem niste imali s drugim ženama, moguće da se radi samo o anksioznosti i nervozi jer želite da sve ispadne kako treba sa ženom koju nikako niste mogli zaboraviti. Ili, možda je riječ o nekoj vrsti krivnje?

Rekli ste da ste bili samac kad ste se prvi put upustili u vezu. Jeste li još uvijek solo ili viđanje stare ljubavi uključuje i varanje supruge? Ako je tako, naravno da trebate prekinuti ovaj odnos i vidjeti što će biti s vašim brakom.

S druge strane, ako se radi samo o nervozi, to se događa jer vam je ta žena posebna. Možda biste trebali pokušati s različitim vrstama kondoma jer moguće da se i u tome krije problem

>> Pogledajte video o četiri mjesta na ženinom tijelu koja ne smijete dodirivati tijekom seksa