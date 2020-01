Skidate li cipele kad dođete kod nekoga u goste i očekujete li isto i u svom stanu?

Nekima je izuvanje obavezno čim uđu u nečiju kuću, a to očekuju i od onih koje sami ugoste. Na forumu smo provjerili što korisnici kažu o toj temi.

Izuvate li se u gostima i očekujete li isto kod sebe? Da, uvijek skidam cipele. 0,00% +

Ne, zašto bih? 66,67% +

Ako od mene to baš izričito traže, onda da. 0,00% +

Očekujem da se kod mene izuju, a i ja to radim. 33,33% +

Kako god tko želi! 0,00% +

"Da, zašto ne... u moju kuću (kao i kod cijele moje obitelji) nitko ne ulazi u cipelama. Zašto po tepisima raznositi razno smeće koje možeš pokupiti dok ne dođeš k nekome?! Ne govorim o blatu već o sitnim stvarima. Mislim da je to stvar higijene", napisala je jedna korisnica.

"Ne vidim razlog da budeš u cipelama u nečijoj kući osim ako ne želiš pokazivati cipele. Uostalom, meni barem ugodnije je u papučama", slaže se još jedan komentator.

"U ovakvoj situaciji držim se one: Kad si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin.

Poštujem kuću u koju ulazim i pravila po kojima žive njeni ukućani. Ako pravila smatram nebuloznima, ne slažem se s njima, izazivaju u meni negodovanje ili otpor ili su mi jednostavno besmislena, onda se zahvalim na pozivu i ne dođem. Na mjestu te gospođe ne bih inzistirala na izuvanju gostiju iako se ukućani izuvaju. Na tvom mjestu također mi se ne bi svidjelo oblačiti tuđe šlape. Ako bih mogla (ako nije hladno i nemam najlonke), radije bih bila bosa."

Neki imaju vrlo jasne stavove.

"Podrazumijeva se da osoba koja mi dolazi u kuću, mora skinuti cipele/čizme/ili što već nosi.

razlog: H I G I J E N A. Uopće nije bitno, čistim li ja svoj stan sama ili imam ženu koja mi čisti ili imam 10 žena pa svaka čisti po jedan milimetar. Bitno je to da želim da mi kuća bude čista i točka. Ako ti se već ne nose njene kućne šlape, mogla si bez njih hodati po kući, samo u čarapama. Nemoj misliti da te napadam, ali ti si razmišljala o tome tko je sve nosio te šlape, pa je tvoj kolegica/prijateljica ili već trebala pustiti da hodaš u cipelama po kući, jer je, brate dragi, puno lakše da ona razmišlja kuda si ti sve hodala u svojim cipelama pa je to sve sada po njenoj kući. U svakom slučaju šlape su čistije od tvojih cipela."

"Ja, naprotiv, poludim kad mi netko (obično ljudi s kontinenta, tamo je to valjda običaj) dođu u kuću i stanu skidati cipele. To ovdje apsolutno nitko ne radi... počet će ti se smijati ako to pokušaš. Pretpostavljam da skidanje cipela ima veze s klimom i okolišem. Ovdje gdje je kamen, suho i nema zemlje pretpostavljam da ljudi nisu ni imali potrebu svlačiti cipele. Opet razumijem kad netko hoda po snijegu ili blatu da to ne želi unijeti u kuću. Ali u mojoj kući je ZABRANJENO skidati cipele kad mi se dođe u goste (fuj)", piše jedan korisnik foruma.

"Ja nisam fan izuvanja u gostima. Ali ako se to od mene traži, izujem se. Pokušam izbjeći papuče. Radije sam bosa, u čarapama. Mi po kući hodamo u papučama (domaći). Gosti se izuju samo ako to oni izričito zatraže, žele (onda im damo papuče). Živim u stanu, u zgradi. Isto pravilo važi kod moje šire obitelji: domaći u papučama, gosti u cipelama. Pod gostima se podrazumijevaju svi koji ne dobivaju poštu na tu adresu, tj. i 'domaći' gosti i manje domaći gosti. Ne vidim u tome ništa nehigijenski, jer redovno čistimo stan, nemamo malu bebu koja liže pod, ne spavamo na podu... u stanu imamo uglavnom pločice i parket, ok i dva tepiha. A gosti rijetko ulaze u prostorije u kojima spavamo..."

"A što je s onim 'osjećajte se kao kod kuće'? to je sad samo isprazna fraza... Ako je gostima ugodnije u cipelama, neka budu u cipelama, ne moraju se izuvat, ako žele se izut, slobodno je i to... obično je to naš pristup, a gosti obično insistiraju na tome da se izuju baš zbog te prljavštine... ali ček, pa valjda ljudi i čiste kuću.. pa kao da će donijet na cipelama ne znam kaj... eventualno bih insistirala na izuvanju ako je kišno vrijeme ili snijeg to, da se ne moči....", kaže se u još jednom postu.

"Iskreno, iako živim u sredini u kojoj je skidanje cipela pri ulasku nekome u kuću standard i nitko to ne smatra ni najmanje čudnim (ne moram nikog pitati da se izuva, ljudi se izuju sami automatski ), ne sviđa mi se to. Mislim da je to nepotrebno maltretiranje ljudi i namjeravam stan srediti tako da tepiha nema ili ih ima minimalno, jer ih u principu ne volim. "

