zanimljivo...

Seksologinja otkriva: 'Ovo su najpopularnije seksualne fantazije parova - prva na listi mogla bi vas šokirati'

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
11.09.2025.
u 19:27

“Nemojte partneru naglo iznijeti svoju fantaziju – to može uplašiti ili odbiti”.

Seksualna stručnjakinja Adreena Winters tvrdi da je fetiš zvan “cuckloading” daleko češći nego što ljudi misle. “Postoji puno fantazija i razgovora o tome, ali parovima trebaju praktični savjeti kako im pristupiti”, rekla je 37-godišnjakinja, autorica knjige So You Want to Be a Cuckold? za New York Post

U klasičnom scenariju cuckoldinga muškarac uživa gledajući partnericu u odnosu s drugim, dominantnijim muškarcem. Winters u knjizi objašnjava što to znači, kako temu predstaviti partneru i kako se nositi s osjetljivim pitanjima poput ljubomore. “Vrlo je lako pogrešnim pristupom odbiti partnera”, upozorava.

Promišljenost je ključ pri razgovoru o neuobičajenim željama jer fetiši mogu varirati od relativno bezazlenih do prilično ekstremnih. Ovog ljeta, primjerice, porastao je interes za XXX sadržaj s igračaka za napuhavanje, dok izvješće iz 2025. pokazuje da u SAD-u i dalje prednjači fetiš – fascinacije ženama nadnaravne veličine.

Winters, poznata i kao “Kraljica cuckloadina” iz Velike Britanije, susrela se sa svim mogućim preferencijama. Neki muškarci, kaže, uživaju u verbalnom ponižavanju penisa, bez obzira na stvarnu veličinu. “Volim to raditi – zabavno je i lako”, priznaje ona, koja svoje iskustvo dijeli i na OnlyFansu.

Dodaje da mnogi muškarci žele dominantnije partnerice, a primjećuje i da sve više žena preuzima inicijativu. Popularni su i fetiši poput feederizma (uzbuđenje pri promatranju hranjenja i debljanja partnera), ženskog hrvanja, pa čak i – prema njezinim riječima – iznenađujuće čest fetiš prdenja.

Unatoč svemu, Winters upozorava da u eksperimentiranju s fetišima ne smije nedostajati obazrivosti. “Nemojte partneru naglo iznijeti svoju fantaziju – to može uplašiti ili odbiti”, kaže. Umjesto toga, predlaže da se o tome razgovara nježno i s razumijevanjem. “Ako vaša seksualna fantazija uključuje poniženje, to ne mora nužno biti negativno iskustvo”, objašnjava, “Ključno je pokazivati podršku i osigurati da se oboje osjećate sigurno i zaštićeno”.

1/4
Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Original_Brexit
Original_Brexit
19:34 11.09.2025.

Winters, Winters, da li joj je to pravo ime?

