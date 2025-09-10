Nije samo užitak: Znate li koliko se kalorija potroši tijekom jednog seksa?

Ljudsko tijelo prosječno zahtijeva između dvije i tri tisuće kalorija dnevno (ovisno o spolu, dobi, aktivnostima i sl.). Naše tijelo troši kalorije samo kako bi normalno funkcioniralo, a ponešto ih izgubimo i vježbanjem. No, to nisu jedini načini. Naime, kalorije se troše i tijekom seksa, a evo i kako, piše Everyday Health.

Već i samo ljubljenje troši kalorije. Tako minuta ljubljenja troši dvije do pet kalorija. Sat vremena ljubljenja s vašim partnerom ili partnericom i riješili ste se onog deserta od sinoć. Ako nakon toga poželite ići dalje, navodno već i sam čin svlačenja skida s vas i ponešto kalorija. Prema nekim istraživanjima, čin otkapčanja grudnjaka rukama troši do 20 kalorija, a otkapčanje istog zubima, čak devedesetak!

Jedno istraživanje objavilo je da kod odnosa zdravih i mladih parova, muškarac izgubi 4,2 kalorije tijekom jedne minute seksa, a žena izgubi 3,1 kalorije po minuti. Tijekom cijelog trajanja seksa, koje je u ovom istraživanju bilo dvadeset i pet minuta, muškarac sveukupno potroši 101 kaloriju, žena 69.

Ipak, u stvarnosti je zapravo prosječno vrijeme trajanja seksa šest minuta, tako da je drugo istraživanje pokazalo da se potroši puno manje kalorija, između petnaest i dvadeset. Ovi brojevi više odgovaraju stvarnosti te je jedno istraživanje promatralo koliko bi prosječna žena izgubila tijekom seksa od šest minuta, a to je 6,4 kalorija. Tako bi za sat vremena seksa izgubilo između 83 i 178 kalorija.

Prije nego što počnete brojati svoje kalorije, trebate zapamtiti da zapravo količina potrošenih kalorija ovisi o vama. Sve ovisi o vašem zdravlju, libidu, vrsti seksa koji imate i pozi koju koristite. No, nije sve u kalorijama. Najvažnije je da vi i vaš partner uživate, a kalorije se mogu sagorijevati i na druge načine.