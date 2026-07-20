Ovaj detalj prije seksa odbija partnera više nego što mislite, tvrdi terapeutkinja

Na prvi pogled djeluje kao sitnica, ali način na koji partneru pokazujete da želite intimnost može dugoročno odrediti kvalitetu seksualnog života i bliskosti u vezi. Licencirana seksualna terapeutkinja Vanessa Marin smatra da je riječ o problemu o kojem se gotovo nikada otvoreno ne razgovara, iako može ozbiljno narušiti seksualni život i kvalitetu veze. „Seksualno iniciranje je nevidljiv problem. Parovi se zbog njega ne svađaju, nego jednostavno polako prestanu posezati jedno za drugim“, kaže Marin. Procjenjuje da se čak 83 posto parova redovito susreće s poteškoćama kada je riječ o iniciranju seksa. Neki ga potpuno izbjegavaju, drugi to čine nespretno, a trećima ne odgovara način na koji partner izražava želju za spolnim odnosima. Posljedica nije samo manje seksa, nego i sve veća emocionalna udaljenost. „Prije ili kasnije među njima se stvori tiha distanca. To je jedan od problema koji dugoročno najviše šteti vezi.”

Nesigurnost zbog mogućeg odbijanja zapravo je srž ovog problema. Zbog tog straha partneri svoje želje često ne izražavaju izravno, nego kroz šalu ili na nesiguran i neprivlačan način. Takav pristup lako može ostaviti dojam da seks nije izraz želje i bliskosti, nego obveza ili rutina. Dodaje da način na koji partneri pristupaju intimnosti često odražava i način na koji rješavaju druge izazove u vezi. Ako jedna osoba stalno inicira, a druga redovito izbjegava razgovor ili odbija bliskost, sličan obrazac često se pojavljuje i kada treba razgovarati o problemima, tražiti pomoć ili izraziti vlastite potrebe, prenosi The Post.

Velik utjecaj na vašu intimu imaju i nerealna očekivanja koja stvaraju filmovi i televizijske serije, dok pornografija često stvara potpuno iskrivljenu sliku seksualnih odnosa. Romantične scene često prikazuju da je dovoljno nekoliko pogleda kako bi se među partnerima spontano razvila strast, bez ikakvog razgovora ili provjere kako se druga osoba osjeća. Marin smatra da stvarni odnosi funkcioniraju drukčije te da kvalitetna intimnost traži otvorenu komunikaciju i međusobno razumijevanje. „Morate poznavati partnera, jasno reći što želite i znati prihvatiti odgovor 'ne' bez ljutnje. To možda nije filmski romantično, ali partner koji zna kako učiniti da se osjećate poželjno puno je privlačniji od nekoga tko samo pokušava sreću”, kaže stručnjakinja.

Bliskost je najbolja predigra

Želja i bliskost ne grade se samo u krevetu ili tek kada zakoračite u spavaću sobu. Male geste tijekom dana mogu stvoriti osjećaj povezanosti i olakšati kasniju intimnost. Poruka u kojoj partneru date do znanja da mislite na njega, neočekivani poljubac ili mali znak pažnje bez očekivanja bilo čega zauzvrat mogu biti puno učinkovitiji od naglog pokušaja iniciranja seksa. Marin dodaje da partneri često pokazuju želju za intimnošću na način na koji bi sami voljeli da im partner pristupi. Dok jedna osoba voli polagano stvaranje atmosfere, druga više cijeni spontan i izravan pristup. Ovakva razlika u potrebama nije problematična sve dok partneri o tome razgovaraju otvoreno i bez srama ili nesigurnosti.

„Parovi ne zapinju zato što se više ne žele. Problem je što govore potpuno različitim jezicima i nikada nisu pokušali pronaći prijevod. Kada to shvate, nestaje velik dio nesporazuma i povrijeđenosti“, zaključuje Marin. Za kraj savjetuje da partneri otvoreno razgovaraju o svojim preferencijama te da nauče na ljubazan način odbiti intimnost kada za nju nisu raspoloženi. Takav razgovor, smatra, smanjuje pritisak, jača povjerenje i dugoročno doprinosi kvalitetnijem seksualnom životu.