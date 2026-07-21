Spavale su ovdje Sophia Loren i Jackie Kennedy: Legendarni korčulanski hotel dobio potpuno novo ruho

Na korčulanskoj rivi, u zgradi prvoga gradskog hotela na otoku iz 1912. godine, otvoreno je novo poglavlje jedne od najprepoznatljivijih otočnih priča. Nakon pažljivog redizajna za koji je zadužen bio Atellior, međunarodni studio za arhitekturu i dizajn interijera, Aminess Younique Korčula Heritage Hotel postaje mjesto koje se ne nameće, nego se otkriva polako, kroz atmosferu, materijale i priče utkane u svaki prostor. U vremenu kada putnici sve češće traže sporiji ritam, privatnost i autentičan odnos s destinacijom, hotel postaje utočište tihog turizma i nenametljivog luksuza.

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Obnova hotela vodila se jasnom filozofijom: očuvati duh baštine uz suptilni luksuz. Umjesto dodavanja novih slojeva, naglasak je stavljen na razumijevanje i pažljivo isticanje postojećih povijesnih elemenata koji danas ostaju vidljivi i čuvaju naslijeđe građevine. Toplo drvo, svilene tkanine i bogate teksture kolekcije Notes on Silk umjetnice Diane Trohar povezuju povijesni karakter prostora s modernim umjetničkim izričajem.

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"Prostorni koncept razvijen je u skladu s karakterom zgrade, uz pažljivo očuvanje njezina povijesnog nasljeđa. Ono se ne interpretira doslovno, već kroz ritam prostora, precizno razrađene detalje, pažljiv izbor materijala i atmosferu koja povezuje povijesni kontekst sa suvremenim hotelskim iskustvom. Prirodni kamen, toplo drvo i profinjeni tekstili stvaraju atmosferu nenametljivog luksuza, utemeljenog na kvaliteti izvedbe, taktilnosti i prostornoj slojevitosti. Svaki je element promišljen tako da ima jasnu ulogu u cjelini, od proporcija i odnosa ploha do karaktera materijala i načina na koji prostor odražava svjetlo. Tako oblikovan, hotel se ne oslanja na prolazne vizualne trendove, već gradi vlastiti, sofisticiran i dugotrajan prostorni identitet", izjavio je Ante Marić, direktor Atelliora

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Inspirirana identitetom otoka, svaka od jedanaest soba dobila je vlastiti element Korčule i ime koje ga slavi, a zamišljene su kao mirna utočišta za opuštanje. Soba Lapis posvećena je njezinu kamenu, soba Madir korčulanskoj brodogradnji, a soba Scala opisuje prepoznatljive uske prolaze i gradska stubišta. Svaka soba tako postaje jedinstveno iskustvo, ali povezana s ostalima čini zajednički osjećaj grada, povijesti i modernog luksuza.

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Priču o povezanosti s tradicijom otoka nastavlja i gastronomska ponuda hotela. U sklopu objekta smješten je i 7 Seas Restaurant & Bar, s potpisom renomiranog chefa Matije Bogdana koji je zaslužan za signature jelovnik inspiriran svježim jadranskim namirnicama i mediteranskom gastronomskom tradicijom. Uz pomno odabranu vinsku kartu s najboljim korčulanskim vinima, gosti imaju priliku probati i autorske koktele nadahnute poviješću hotela i njegovim slavnim gošćama.

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Zahvaljujući položaju uz more, kultnoj kavani i impresivnoj terasi s koje se pruža spektakularan pogled na arhipelag, hotel je od početka bio središte društvenog života. Tako su kroz ovo zdanje tijekom desetljeća prošla brojna slavna imena koja su ovdje tražila mir i privatnost, među njima i Sophia Loren, Jackie Kennedy i Wallis Simpson. Upravo je ta diskretna atmosfera, uz položaj na rivi i u blizini stare gradske jezgre, oblikovala reputaciju hotela kao adrese za svjetske elite. Taj prepoznatljivi duh tihog luksuza i šarm starog Hollywooda gosti danas mogu okusiti i kroz ponudu signature koktela. Među njima se izdvajaju Jackie's Strawberry Kiss s ginom, aromatiziranim jagodama i pjenušcem te La Dolce Sofia od prosecca, pirea bijele breskve i likera od bazge, uz osvježavajuću La Diva Verde s bijelim rumom i bosiljkom i Rivera Negroni s ružmarinom i likerom od smokve.

Foto: promo

Novi dizajn Aminess Younique Korčula Heritage Hotela nastao je kroz suradnju dvaju partnera povezanih istom vizijom stvaranja autentičnog iskustva koje nadilazi klasično poimanje luksuza. Studio Atellior sa svojim međunarodnim iskustvom u luksuznom ugostiteljstvu i Aminess sa svojom dugom tradicijom gostoprimstva zajedno su stvorili prostor u kojem se povijesna baština i suvremeni luksuz prirodno nadopunjuju. Ovaj projekt potvrđuje kako spoj vrhunskog dizajna, autentične lokacije i istinskog osjećaja za gostoprimstvo može ponovno oživjeti prostor koji već desetljećima nosi svoju priču.