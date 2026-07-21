Ova biljka cvjeta cijelo ljeto, ne boji se vrućina, a zalijeva se tek kad se zemlja osuši

Popularnost aptenije posljednjih godina sve više raste pa se ova biljka sve češće može vidjeti i u kontinentalnim vrtovima te na balkonima. Podrijetlom je iz Južne Afrike, otporna na sunce, jednostavna za održavanje i dugo cvate, zbog čega je čest izbor za kamenjare, viseće tegle i sunčane gredice. Smatra se jednim od najljepših sukulenata jer je, osim po mesnatim srcolikim listovima, prepoznatljiva i po brojnim ružičastim, ljubičastim ili crvenim cvjetovima. Zanimljivo je da se cvjetovi otvaraju samo kada ima dovoljno svjetlosti, a zatvaraju se nakon zalaska sunca te tijekom kišnih dana. Budući da privlače pčele i druge oprašivače, aptenija je odličan izbor za sve koji žele živahan vrt.

Najviše će cvjetova razviti na mjestu koje je tijekom dana obasjano suncem. U sjeni ili polusjeni biljka neće propasti, ali će izdanci postati izduženiji, a cvatnja znatno skromnija. Jednako je važno odabrati odgovarajući supstrat. Zemlja mora biti lagana i dobro drenirana kako se voda ne bi zadržavala oko korijena. U teglama se zato preporučuje supstrat za sukulente ili mješavina obične zemlje s pijeskom, perlitom ili sitnim šljunkom. Kad je riječ o zalijevanju, manje je više. Aptenija bez problema podnosi kraća sušna razdoblja zahvaljujući listovima u kojima pohranjuje vodu. Zalijevati ju treba tek kada se zemlja potpuno osuši, a najčešća pogreška, kao i kod većine sukulenata, je prečesto i pretjerano zalijevanje. Takav način održava supstrat stalno vlažnim i povećava mogućnost truljenja korijena.

S prihranom također ne bi trebalo pretjerivat. Dovoljno je u proljeće dodati malu količinu gnojiva za sukulente ili pripravka s manje dušika. Previše hranjiva potaknut će rast lišća, ali će se razviti manje cvjetova pa biljka neće izgledati onako raskošno. Ljetne vrućine i jako sunce apteniji ne predstavljaju problem, no niske temperature potpuno su druga priča. Ne podnosi mraz i niske temperature pa u kontinentalnim krajevima ne može prezimiti na otvorenom. Prije prvih hladnih noći najbolje ju je premjestiti u svijetlu prostoriju u kojoj temperatura ostaje između 5 i 10 °C. Zimi joj treba vrlo malo vode jer je kombinacija hladnoće i mokre zemlje za nju puno opasnija od kratkotrajne suše, prenosi Slobodna Dalmacija.

Ako ju niste u mogućnosti cijelu prebaciti, možete ju i propagirati iz manjih reznica. Krajem ljeta odrezati nekoliko zdravih izdanaka, ukloniti donje listove i ostaviti rez da se kratko osuši. Nakon toga reznice se posade u lagan i propustan supstrat, gdje će vrlo brzo razviti korijen. Mlade biljke bez problema će prezimiti na svijetloj prozorskoj dasci, a dolaskom toplijih dana mogu ponovno na balkon ili u vrt. Aptenija ne zahtijeva redovitu rezidbu, ali povremeno skraćivanje izdanaka potaknut će grananje i pomoći joj da zadrži gust, kompaktan izgled. Ni odrezane grančice ne treba bacati jer se vrlo lako ukorjenjuju i mogu poslužiti za uzgoj novih biljaka. Problemi s bolestima i štetnicima nisu česti. Najveći neprijatelj aptenije i dalje ostaje pretjerano zalijevanje, dok se u zatvorenim prostorima povremeno mogu pojaviti brašnaste uši. Dovoljno sunca, umjereno zalijevanje i propusna zemlja, osigurat će da ova biljka godinama ostati bujna i iz sezone u sezonu nagrađivati vas obiljem cvjetova.