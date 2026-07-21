Od ostatka ananasa možete uzgojiti novu biljku: Potreban vam je samo jedan dio ploda

Sve više ljubitelja biljaka u svojim domovima uzgaja ananas. Popularan je među vlasnicima kućnih ljubimaca jer nije otrovan za pse i mačke, a svojim tropskim izgledom lako se uklapa u svaki interijer. Iako mlada biljka u vrtnim centrima može koštati više od 15 eura, novu možete uzgojiti potpuno besplatno iz krune ananasa.

Ako u svoju kolekciju biljlaka želite dodat ananas nije ga potrebno kupovati sjeme ni novu biljku. Dovoljna je zdrava lisnata kruna koju većina nakon rezanja ploda jednostavno baci u smeće, iako upravo iz nje može izrasti nova biljka. Ovaj jednostavan trik propagiranja ananasa, sa svojim je pratiteljima podijelio TikTok kreator Creative Explained, a temelji se na poticanju razvoja korijena prije nego što se biljka posadi u zemlju.

Prvi korak je pažljivo odvojiti krunu od ploda, bilo laganim uvrtanjem ili rezanjem nožem. Nakon toga potrebno je ukloniti sve ostatke pulpe koji su ostali na donjem dijelu jer bi tijekom ukorjenjivanja mogli početi trunuti. Zatim skinite nekoliko redova donjih listova kako biste otkrili dio stabljike iz kojeg će se razviti novi korijen. Prije nego što krunu stavite u vodu, ostavite je jedan do dva dana na suhom i prozračnom mjestu. Na taj će se način rez osušiti i stvoriti zaštitni sloj koji smanjuje mogućnost razvoja plijesni i truljenja, što povećava šanse da će se biljka uspješno ukorijeniti.

Kada se rez osuši, krunu stavite u čašu s vodom tako da je uronjen samo donji dio stabljike, dok listovi ostaju iznad površine. Vodu je dobro mijenjati svaka dva do tri dana kako bi ostala čista i kako bi se spriječilo truljenje. Nakon nekoliko tjedana trebali bi se pojaviti prvi korjenčići, a kada narastu nekoliko centimetara, biljka je spremna za sadnju u teglu. Za sadnju odaberite lagan i dobro dreniran supstrat koji neće zadržavati višak vlage. Zemlja treba biti tek blago vlažna jer previše vode može uzrokovati truljenje korijena. Posudu je najbolje smjestiti na vrlo svijetlo i toplo mjesto jer ananas obožava sunce i puno bolje napreduje kada tijekom dana dobiva nekoliko sati izravne sunčeve svjetlosti.

Ananas nije biljka koja brzo raste pa će biti potrebno dosta strpljenja prije nego što pokaže prve ozbiljnije promjene. S vremenom će početi razvijati nove listove, a u dobrim uvjetima nakon nekoliko godina može dati i vlastiti plod. Čak i ako do toga ne dođe, poslužit će kao atraktivna tropska biljka koja će svojim izgledom unijeti dašak egzotike u dom, zimski vrt ili na sunčanu terasu. Biljka najbolje uspijeva na vrlo svijetlom mjestu i dobro podnosi izravno sunce. Zalijevati je treba tek kada se supstrat gotovo potpuno osuši, a vodu ulijevati u središte lisne rozete jer ondje prirodno zadržava vlagu. Prilikom presađivanja najbolje joj odgovara propustan supstrat namijenjen tropskim biljkama.