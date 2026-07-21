Trik za svježu odjeću bez pranja: Napravite domaći sprej od samo tri sastojka

Ako smo odjeću nosili samo jednom, to ne znači da je odmah treba prati. Postoje jednostavni i brzi načini kako je možemo osvježiti između pranja, ukloniti neugodne mirise i vratiti joj svježinu, što štedi vrijeme, energiju i produžuje vijek odjevnih predmeta. Iako je općepoznato da se predmeti poput donjeg rublja mogu nositi samo jednom prije nego što ih treba presvući i oprati, većina naših ostalih odjevnih predmeta može preživjeti drugo nošenje bez potrebe za pranjem.

Zapravo, neki predmeti, poput traperica, mogu izdržati četiri ili pet nošenja prije nego što ih je potrebno oprati, naravno pod uvjetom da se ne zaprljaju. Zato možete napraviti domaći sprej koji vam može pomoći osvježiti odjeću bez potrebe za potpunim pranjem. Trik sa sprejom podijelila je na Instagramu Nicola Lewis koja je rekla da većina ljudi "previše pere" svoju odjeću, što bez razloga povećava njihove račune za vodu i energiju. "Prije nego što posegnete za košarom za rublje, stanite! One traperice i džemperi koje ste danas nosili nisu prljavi, samo ih treba malo osvježiti. Prestanite previše prati odjeću! Većini traperica treba pranje svaka 4-6 nošenja, a džemperima 2-3. Evo mog super jednostavnog i jeftinog trika koji zapravo djeluje. Napravite vlastiti sprej za rublje!", rekla je u videu.

Trebat će vam prazna boca s raspršivačem, destilirana voda, vaše omiljeno eterično ulje te vještičja lijeska ili votka. Uzmite čistu i praznu bocu s raspršivačem i tri četvrtine boce napunite destiliranom vodom. To se postiže prokuhavanjem vode, a zatim puštanjem da se ohladi. Dodajte otprilike 10 kapi eteričnog ulja u bocu, što će smjesi dati ugodan miris, a zatim dodajte 1-2 žličice vještičje lijeske ili votke. Oboje pomaže u ubijanju bakterija i produljuje trajanje mirisa, piše Daily Express.

Lagano protresite bocu, a zatim je poprskajte po bilo kojoj posteljini ili odjeći koju treba osvježiti. Sprej možete koristiti na rublju, posteljini, ručnicima, zavjesama i jastucima, ali izbjegavajte prskanje po odjeći od svile, kože, antilopa ili baršuna. Mnogi korisnici su bili oduševljeni trikom.

"Kakva sjajna ideja! Ako nosim osnovni sloj odjeće, nosit ću džempere i majice s kapuljačom dok nešto ne prolijem po njima, što je, iskreno, prilično često!", napisala je jedna osoba. "Definitivno ću ovo probati! Bilo što da smanjim količinu rublja u svojoj kući!", dodala je druga.