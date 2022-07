"Samo dva dana prije sam otkazala vjenčanje jer se na Tinderu predstavljao kao slobodan"

Jedna je djevojka ispričala kako jeu zadnji tren otkazala je vjenčanje; naime samo dva dana prije nego što je par trebao uploviti u bračnu luku, doznala je da joj zaručnik ima otvoren profil na Tinderu, platformi za upoznavanje.

Ne bi to, kaže, bio toliki problem, da sam sebe ne opisuje kao 'slobodnog muškarca', otkrila je nesuđena mladenka za 9Honey dodavši i kako je bila zaista jako povrijeđena jer je vjerovala u taj odnos i vezu.

- Moja najbolja prijateljica Anna pozvala me i rekla da mi nešto mora pokazati. Na zaslonu mobilnog telefona bio je otvoren profil mog zaručnika Matta. Iako se na prvu nije moglo odmah reći da je to zaista on, pregledom ostalih fotografija na profilu postalo je jasno da je, a posebno je označio i da je slobodan - ispričala je.

Bili su, kaže, u vezi punih sedam godina i vjenčanje je bilo logičan slijed događaja, no nakon ovog saznanja sve je otkazala, a njemu je rekla da je dužan uzvanicima objasniti zašto nema svadbe.

Nije rijetkost da ljudi danas svoje profile na platformama za upoznavanje kriju od svojih partnera. Istraživanje provedeno 2017. u tako kaže da 35 posto ljudi koji su u vezi koriste i neku aplikaciju za upoznavanje, i to češće muškarci.

Svađe, nedostatak seksa i dosadu uvezi naveli su kao najčešće razloge zbog kojih se okreću traženju uzbuđenja na aplikacijama za upoznavanje partnera.

