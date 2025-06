S 38 godina saznao da ima rijedak rak: Sve je započelo rutinskim pitanjem ljekarnika

Neki ljudi saznaju da imaju rak na najočekivanije načine: tijekom rutinskih pregleda, redovitih kontrola ili zbog jasno vidljivih simptoma. No, postoje i oni čiji je put do dijagnoze bio neočekivan i neobičan, ponekad čak i slučajan. Upravo takve priče često podsjećaju koliko je važno biti pažljiv prema svom tijelu i ne ignorirati ni najmanje znakove.

Dave Paxton (38) iz Ujedinjenog Kraljevstva naručivao je lijekove za anksioznost i upravo se spremao prekinuti poziv kad ga je farmaceut upitao: "Imate li još kakvih problema?". To je potaknulo Davea da spomene svoju neobično tamnu stolicu, nešto zbog čega inače ne bi potražio liječnički savjet. Samo četiri dana nakon razgovora sa svojim liječnikom opće prakse, endoskopija je otkrila da Dave ima rak dvanaesnika, prvog dijela tankog crijeva, piše Daily Express.

Naknadni CT pregled potvrdio je da se radi o četvrtom stupnju planocelularnog karcinoma, čime je Dave svrstan u vrlo mali broj ljudi koji imaju taj oblik raka sa samo 22 potvrđena slučaja širom svijeta. Rak je od tada metastazirao na jetru, vrši pritisak na gušteraču i uzrokuje česta krvarenja koja zahtijevaju transfuzije krvi svaka četiri dana.

Iako liječnici još nisu dali prognozu, Dave trenutačno prolazi šestomjesečni tretman kemoterapijom da bi smanjili tumor te prima radioterapiju za kontrolu krvarenja. Zbog rijetkosti planocelularnih tumora dvanaesnika, nisu provedena ispitivanja da bi se utvrdila učinkovitost imunoterapije, što Daveu onemogućuje pristup ovoj opciji, stoga je odlučio pokrenuti kampanju prikupljanja sredstava da bi prikupio 180 tisuća funti (oko 207 tisuća eura) potrebnih za 24 sesije potencijalno životno spašavajućeg liječenja.

"Ovo je zastrašujuće, a nuspojave liječenja su užasne, ali jako sam zahvalan ljekarniku što me je kontaktirao. Primijetio sam neobičnu stolicu, ali nisam tome pridavao veliku važnost", rekao je Dave. Objasnio je da je dijagnoza bila veliki šok. "Sve o čemu sam mogao razmišljati bio je moj sin, samo sam briznuo u plač. No, znao da moram nastaviti s tim. Rak je toliko rijedak da ne mogu reći koliko mi je vremena ostalo, samo da me liječe da bi mi produžili život", izjavio je.

Od njegovog važnog razgovora s farmaceutom 7. veljače, a nakon endoskopije 6. ožujka, čak i jednostavne aktivnosti poput igre sa sinom, koji ima devet godina, i šetnje psa iznimno ga iscrpljuju. "Sve je to jako strašno i svaki dan je neprekidan i iscrpljujuća borba", priznao je Dave.

Dodao je i da liječnici ne znaju kako je tako mlad dobio tako rijetku bolest te da se vjerojatno radi o "lošoj sreći". Rekao je da imunoterapija ima dobre rezultate u liječenju planocelularnih tumora. "Nakon šest mjeseci nadam se da ću biti u remisiji i gledati prema Božiću i novom početku. „Osim ako niste prošli kroz nešto ovakvo, stvarno ne razumijete koliko je život dragocjen. Samo želim što više vremena sa svojom obitelji", zaključio je Dave.