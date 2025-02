Tinejdžerica je mislila da joj je trbuh samo napuhan: 'Rekli su mi da imam nekoliko dana do smrti'

Iako mnogi oblici raka imaju prepoznatljive simptome, ponekad ih zanemarujemo ili ne povezujemo s ozbiljnom bolešću. Zbog toga je često teško prepoznati rak u ranim fazama jer simptomi mogu biti nespecifični i nalik na druge, manje ozbiljne zdravstvene probleme. Alex Arkell iz škotskog grada Stirlinga, koja je u to vrijeme imala samo 16 godina, bila je na obiteljskom odmoru kad je prvi put osjetila nelagodu.

Nakon povratka kući, odmah je otišla liječniku opće prakse. Napravljena joj je krvna slika, a zatim je upućena u bolnicu na ultrazvuk. Do tog trenutka, Alex je izgubila periferni vid na lijevom oku i rečeno joj je da su joj jajnici narasli za 13 centimetara, prenosi OK! Magazine. Liječnici su ubrzo otkrili o čemu se radi. Naime, Alex se borila s iznimno rijetkim tumorom hipofize koji pogađa samo 20 ljudi u svijetu, a do smrti ju je dijelio samo tjedan dana.

"Sa samo 16 godina život je bljesnuo preda mnom. Ono do čega mi je istinski stalo, od tog dana više mi ništa nije značilo", priznala je nakon što je saznala da se suočila s rijetkim adenomom hipofize koji luči folikulostimulirajući hormon (FSH). "Nikad neću zaboraviti sobu u kojoj sam čekala s mamom, punu konzultanata koji su mi rekli da su mislili da imam rak jajnika, ali da je to zapravo benigni tumor na mozgu te da me moraju hitno operirati prije nego što izgubim vid, a moje ciste puknu", rekla je Alex.

Primljena je u bolnicu na hitnu operaciju dva dana kasije. "Ne znam kako objasniti kako sam se osjećala u tom trenutku. Nisam ni znala što 'benigno' znači. U to vrijeme nisam znala kako će mi ovo promijeniti život. Bila sam shrvana, uplašena, tjeskobna i zabrinuta zbog operacije. Pitala sam se hoću li umrijeti ili ću imati ožiljak na licu?", objasnila je. Alex je pretrpjela komplikacije nakon operacije 2021. godine te je morala provesti dva tjedna u bolnici gdje je teško jela, spavala i hodala.

"Doživjela sam val osjećaja, ali se također sjećam da sam se osjećala zbrinuto i sigurno s medicinskim sestrama i konzultantima koji su me pregledavali i pratili moje hormone, krv i stanje svaki sat", ispričala je. To je iskustvo rezultiralo PTSP-om, popraćenim napadajima panike i "flashbackovima", zbog čega je zbog oporavka propustila gotovo cijelu školsku godinu. Borba je trajala 13 mjeseci, a onda joj je rečeno da je potrebna još jedna hitna operacija jer je ponovno izrasli tumor prijetio njezinu očnom živcu.

U veljači 2023. godine, Alex je prošla petotjedni tečaj terapije protonskom zrakom, sofisticiranog i manje invazivnog oblika radioterapije. "Bila sam uplašena i zabrinuta. Osjećala sam se izuzetno tjeskobno i puna panike od nepoznatog. Morala sam napraviti posebnu masku za lice za radioterapiju i morala sam pet tjedana izbivati ​​iz kuće i biti u hotelu", objasnila je. Sada, s 19 godina, njezina hrabrost i otpornost i dalje nastavljaju sjati na njezinom izazovnom medicinskom putu.

"Bilo je to stvarno teško vrijeme. Izgubila sam nekoliko važnih tinejdžerskih godina i propustila sam obrazovanje i prijateljstva. Morala sam se osloniti na, i sjetiti se uzeti, lijekove da me održe na životu. Imala sam toliko testova, magnetske rezonance i sastanaka i morala sam ići na radioterapiju koja me udaljavala od doma i obitelji. Tugujem za svojim starim životom i mirim se s tako rijetkim stanjem hipofize. Morala sam vidjeti utjecaj koji ovaj poremećaj ima ne samo na mene, već i na moju obitelj", rekla je Alex.

No, u prosincu je Alex opet dobila lošu vijest te su je obavijestili da je radioterapija bila neuspješna te da joj je potrebna treća operacija. "Nakon što sam prebrodila potpuni šok zbog iznenadnih vijesti, ostala sam u trenutku, umirila se i iskoristila vještine koje sam naučila u posljednjih nekoliko godina, prisjećajući se: 'I ovo će proći'. Počela sam se osjećati mentalno najjače što sam ikada bila, osjećala sam se spremnom", izjavila je. Operacija nije mogla proći bolje, a samo pet sati nakon što se probudila, mama ju je snimila kako pjeva i pomalo pleše.

"Naučila sam ostati u trenutku i biti prisutna. Pokušavam raditi stvari koje me čine sretnom i nalazim radost u malim stvarima", rekla je Alex koja je sudjelovala u Edinburgh Kiltwalku dugom 32 kilometra čiji je cilj prikupiti sredstva za Rays of Sunshine, britansku dobrotvornu organizaciju koja ispunjava želje djece i mladih s teškim bolestima.

Alex je nastavila primati terapiju te se suočava sa svakodnevnim izazovima, ali ostaje optimistična oko onoga što je pred njom. "Iako ovo nije kraj moje priče, naučila sam nikad ne dopustiti da me definira moje stanje, moja tjeskoba ili bilo što drugo što mi se nađe na putu. Dobila sam najteže, ali najvrjednije lekcije u životu, u tako kratkom vremenu i spremna sam početi ispočetka i ponovno kontrolirati svoj život", zaključila je.