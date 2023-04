Roditelji su joj lagali 19 godina: 'Ovo mi je uništilo život, ali možda spasilo vezu'

Jedna je 19-godišnjakinja na Redditu podijelila veliko otkriće koje je nedavno otkrila o svojim roditeljima, koje joj je uništilo život, ali možda spasilo vezu. Ispričala je kako je zadnje dvije godine u vezi i da jako voli svog dečka. Međutim, na nedavnom obiteljskom okupljanju, majka njezina dečka uzrujala se nakon što je vidjela fotografiju djevojčine bake kao tinejdžerice, s očeve strane obitelji. Žena je bila u potpunosti izvan sebe i morala je na nekoliko trenutaka izaći iz sobe, prenosi Mirror.

Kad se vratila, počela je pokazivati ​​slike svoje majke na kojima stoji pored bake i brzo su shvatili da su te dvije žene sestre. 'Navodno je moj pradjed imao aferu u kojoj je dobio baku mog dečka, a budući da je moja baka bila najstarija, znala je za to. Očito, odgojeni su odvojeno, ali su još uvijek bili u srodstvu. Moja baka i njezin tata tajili su to od ostatka obitelji (barem zato mislimo da nitko drugi nije znao)', objašnjava djevojka. Ubrzo je shvatila i ako su njena i baka njenog dečka sestre, to znači da su njen tata i njegova mama rođaci, a ona i njen dečko rođaci u drugom koljenu.

Djevojka je nastavila: 'Dečko i ja smo počeli plakati, ja sam počela imati napadaj panike, a on je bio u nečemu što je izgledalo kao šok. Ali, moji roditelji su djelovali tako smireno. Na kraju je moj tata puknuo'. Njen joj je tata tada priznao da on nije zapravo njezin biološki otac, što ju je dovelo do još većeg šoka. 'Njihova je priča bila da su moji mama i tata hodali na fakultetu, zatim su prekinuli, a onda su se nekoliko godina kasnije ponovno našli. Moja je mama tada bila u 5. mjesecu trudnoće, a moj joj je tata obećao da će mi dati svoje prezime i brinuti se za mene. To je značilo da nisam u krvnom srodstvu s njim, stoga nisam ni u krvnom srodstvu sa svojim dečkom', dodaje djevojka.

Moja mama nije željela da ljudi saznaju da joj to nije biološki otac, pa ga je natjerala da čuva tu tajnu 19 godina. 'Stvarno se nadam da je sve istina budući da nemam dokaza da jest, ali činilo se prilično legitimnim jer nikada nisam vidjela njihove slike prije nego što je moja mama zatrudnjela, samo nakon. Ovo situacija me izluđuje', priznaje zbunjena djevojka.

Objava je od tada postala viralna i dospjela je i na TikTok gdje je pročitana na Two Hot Takes Podcastu.Snimka je sada ima više od dva milijuna pregleda, prikupivši tisuće lajkova i komentara. Jedna je osoba napisala: 'Od toga da je mislila da joj je dečko rođak, doznala je da joj otac nije biološki tata. Emocionalni rollercoaster', a druga dodala: Ovo je bilo puno obrata'. Treći je korisnik zaključio: 'Krv ne čini roditelja. Čovjek te volio i odgajao kao svoju kćer. On je tvoj tata'.

