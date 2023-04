Susjed si je sagradio kućicu u njegovu dvorištu: 'Mislio je da neću primijetiti'

Jedan je muškarac ostao u šoku kada mu je susjed u dvorištu sagradio kućicu i igralište, misleći da on to neće primijetiti. Naime, muškarac je naslijedio djedovu kuću, ali je nije posjetio dvije godine jer živi na drugom kraju države. Unatoč tome što ne živi tamo, muškarac redovito plaća sve račune i brine se da kuća bude održavana. Na Redditu je objasnio: ''Djed mi je dao svoju kuću jer sada živi s mojim roditeljima. Budući da je kuća na drugom kraju države, zadnji put sam je posjetio prije više od dvije godine. Sada planiram izgradnju bazena, šupe, uređenje vrta i još mnogo toga'', prenosi Mirror.

No, kada je došao u djedovu kuću provjeriti stanje, dočekalo ga je iznenađenje – u njegovu je vrtu bila mala kućica i dječje igralište namijenjeno djeci njegova susjeda. Kada je išao razgovarati o tome sa susjedom, ovaj mu je rekao kako je mislio da je kuća napuštena jer nije nikoga vidio godinu dana. Zatim je pokušao nagovoriti muškarca da mu proda svoje zemljište, ali on je to odbio: "Rekao sam mu da ne želim jer planiram koristiti ovo zemljište i zamolio sam ga da ili pomakne ili sruši sve što je sagradio." No, s obzirom na to da je igralište veliko i povezano, susjed ga ne može pomaknuti već će ga morati srušiti. "Bio je tužan, ali je pristao i dao sam mu šest mjeseci da to obavi."

No nakon razgovora s roditeljima o situaciji, muškarac se sada pita je li bio prestrog prema svom susjedu. Roditelji su mu rekli da nije trebao tražiti od susjeda da uništi igralište za djecu. Ostali korisnici Reddita nisu se složili s roditeljima pa je tako jedan napisao: "Samo zato što netko ne živi na svom posjedu ne znači da možete ostavljati svoje stvari ondje. Postoje mnogi slučajevi gdje su ljudi čak pokušavali dobiti vlasništvo nad tuđom zemljom samo zato što su na njoj napravili nešto svoje."

Drugi korisnik je dodao: "Sigurno je mogao provjeriti smatra li se zemljište zakonski napuštenim? Šest mjeseci je i više nego velikodušno, nije trebao graditi igralište na tuđoj zemlji. Zašto ga nije sagradio na svojoj", a treći se nadovezao: "To je vaše vlasništvo i šestomjesečna odgoda i više je nego ljubazna, može biti sretan što niste sve samo sravnili sa zemljom. Iako razumijem zašto ste mu dali šest mjeseci, možda ste sami sebi stvorili pravni problem – njegova se djeca sada igraju na vašem posjedu uz vaše dopuštenje. Vi ste taj koji bi se mogao smatrati odgovornim ako netko od njih padne i ozlijedi se. Predlažem da dobijete pravni savjet kako biste bili sigurni da nećete biti tuženi."

