Rješenja za potpuni gubitak zuba: Što odabrati – proteze ili fiksni most na implantatima?

Potpuni gubitak zuba ozbiljan je problem koji ne utječe samo na estetiku lica, već i na svakodnevne funkcije poput govora, žvakanja i samopouzdanja. I dok su se donedavno pacijenti s bezubošću morali oslanjati isključivo na mobilne proteze, moderna stomatologija danas nudi napredna, fiksna rješenja – tehnike all on 4 i all on 6 – koje mijenjaju živote nabolje.

Koja je razlika između mobilnih proteza i fiksnih mostova na implantatima? Što preporučuju stručnjaci? I zašto sve više pacijenata bira implantate kao trajno rješenje?

Mobilne proteze – funkcionalno, ali s ograničenjima

Mobilne proteze su dugo bile jedino rješenje za bezubost. Njihova prednost je niža cijena i jednostavna izrada, bez potrebe za kirurškim zahvatom. No, imaju i značajne nedostatke:

često nisu dovoljno stabilne,

mogu uzrokovati neugodu prilikom govora ili žvakanja,

zahtijevaju svakodnevno vađenje i posebno održavanje,

pojačan gubitak kosti kod nošenja proteze, što dodatno mijenja izgled lica s vremenom.

Mnogi pacijenti navode osjećaj nesigurnosti, strah od ispadanja proteze i nemogućnost normalnog funkcioniranja u društvenim situacijama.

Fiksni most na implantatima – dugotrajno i prirodno rješenje

Fiksni most na implantatima donosi revoluciju u rješavanju potpune bezubosti. Riječ je o sustavu u kojem se u čeljust ugrađuje određeni broj zubnih implantata (najčešće 4 ili 6), a na njih se učvršćuje fiksni keramički most.

Ovakav pristup omogućava:

izgled i osjećaj prirodnih zuba ,

, potpunu stabilnost i funkcionalnost ,

, normalno žvakanje i govor ,

, sprječavanje daljnjeg gubitka kosti ,

, jednostavno održavanje (kao prirodni zubi) ,

, trajnost i sigurnost na duge staze.

Jedna od najpopularnijih metoda u ovom području je All-on-4 ili All-on-6 – tehnike koje omogućuju fiksno rješenje čak i kod pacijenata s izraženim gubitkom kosti.

Stručni pristup Poliklinike Miličić Dent

U Poliklinici Miličić Dent, svakom pacijentu pristupamo individualno. Na temelju 3D dijagnostike i detaljnog pregleda, izrađujemo plan terapije koji odgovara zdravstvenom stanju, željama i mogućnostima pacijenta.

U većini slučajeva kod potpune bezubosti preporučujemo fiksna rješenja, jer ona osiguravaju visoku kvalitetu života i dugotrajnu funkcionalnost.

“Naš cilj nije samo vratiti zube – naš cilj je vratiti osmijeh, funkciju i samopouzdanje.” – kažu stručnjaci iz Poliklinike Miličić Dent.

Kako izgleda postupak?

Prvi pregled i CBCT dijagnostika Izrada individualnog plana terapije Kirurška ugradnja implantata Privremeno rješenje (po potrebi isti dan) Izrada i postavljanje trajnog rada nakon cijeljenja

Cijeli proces se odvija pod nadzorom iskusnog tima, u vrhunski opremljenoj poliklinici, uz maksimalnu brigu o sigurnosti i komforu pacijenata.

Zaključak: Investicija u zdravlje i kvalitetu života

Ako razmišljate o rješenju za bezubost, važno je znati da imate izbor. Mobilne proteze mogu biti privremeno rješenje, no za dugoročni rezultat i prirodan osjećaj – fiksni most na implantatima je najbolja investicija u zdravlje, estetiku i samopouzdanje.

