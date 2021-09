Reporter se počeo žaliti na vlastiti posao – ne znajući da program još uvijek ide uživo

Dan Johnson, reporter BBC televizije, javljao se uživo kako bi s kolegom Shaunom Leyom raspravljao o trenutačnoj situaciji u Afganistanu. Odgovorio je suvislo na prvih nekoliko pitanja, a onda je odjednom, nakon još jednog pitanja, počeo blijedo gledati u kameru.



Nije čuo kolegu što ga je pitao, pa je mislio da je veza između Londona i Kandahara izgubljena. To ga je razljutilo, pa se počeo žaliti na vlastiti posao. "Ovaj posao... Ovaj posao, čovječe!" rekao je neznajući da veza nije izgubljena i da još uvijek program ide uživo.



Dan je demonstrativno ustao i nestao iz kadra, a kolega Shaun brzo se snašao i rekao gledateljima da je veza prekinuta te da će je pokušati uspostaviti nešto kasnije, prenosi UNILAD.



Nije dugo trebalo da reporter postane meta ruganja na društvenim mrežama, ali brzo se javio i objasnio cijelu situaciju. "Samo jedan podsjetnik – uvijek razmišljajte da možda još idete uživo, bez obzira na to što se doga."



Rekao je kako je mislio da se veza prekinula i to ga je iznerviralo. "Ovaj posao je jako težak, ali je istodobno odličan", kaže Dan.

A good reminder - ALWAYS assume you are live on air, whatever goes wrong! 🙈🎙🎥📺 pic.twitter.com/zIZx8eW4Bm — Dan Johnson (@DanJohnsonNews) September 5, 2021

