RECEPT DANA Skuhali ste previše špageta? Od ostatka napravite ovaj odličan složenac!

Svatko od nas je barem jednom skuhao previše špagete koje je ona pakirao u razne posudice u nadi da će se jedan dan pojesti. Ali, najčešće one završe u smeću. No, to ne mora biti tako! Umjesto da ih spremate i bacate, napravite ovaj preukusni složenac, savršen kao ručak ili večera. Malo sira, malo vrhnja i začinskog bilja i imate obrok koji će oduševiti baš sve. Recept je podijelila food blogerica @tinastausendschoen. Uživajte!

Sastojci:

300 g špageta

malo soli

4 jaja

200 g vrhnja

Sol i papar, po mogućnosti svježe mljeveni

Malo naribanog muškatnog oraščića

200 g cherry rajčica

Začinsko bilje, osušeno

1 žlica ulja

100 g ribanog sira po želji

135 g mozzarelle

80 g suhe kobasice n

1 vezica bosiljka

Priprema: Skuhajte špagete u slanoj vodi te ocijedite kad su gotove. Pomiješajte jaja, vrhnje, muškatni oraščić te sol i papar u zdjeli. Rajčice očistite, operite i narežite na polovice. Začinite solju i paprom te suhim začinskim biljem. Pećnicu zagrijte na 180 ℃. Zagrijte ulje u vatrostalnoj posudi, ubacite špagete te ih što ravnomjernije rasporedite. Potom prelijte smjesom od jaja i vrhnja i ostavite na laganoj vatri da se stisne. Sada preko toga rasporedite rajčice i pola naribanog sira. Stavite u pećnicu i pecite oko 15 minuta. Zatim izvadite pleh i pospite preostalim sirom, kobasicom i mozzarellom. Pecite u pećnici još 10 minuta. U međuvremenu operite i osušite bosiljak. Izvadite složenac od špageta iz pećnice. Prije posluživanja rasporedite bosiljak na vrh, a zatim narežite na komade.

