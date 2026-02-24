RECEPT DANA Lava cake: Čokolada fantazija koju i vi možete jednostavno napraviti i kod kuće

Izvana nježan biskvit, a iznutra savršeno topla, tekuća čokolada – lava cake je desert koji gotovo uvijek izaziva “wow” efekt. Iako izgleda kao nešto iz restoranske kuhinje, priprema je iznenađujuće jednostavna i traje manje od pola sata. Ključ uspjeha je u pravom omjeru sastojaka i preciznom vremenu pečenja.

Sastojci (za 4 lava cakea):

200 g tamne čokolade (min. 50–70 % kakaa)

120 g maslaca

2 cijela jaja

2 žumanjka

100 g šećera

50 g glatkog brašna

prstohvat soli

maslac i kakao za kalupe

Priprema: Pećnicu zagrijte na 200 °C. Kalupiće (ramekine) premažite maslacem i lagano pospite kakaom kako se kolači ne bi lijepili. Na laganoj pari ili u mikrovalnoj pećnici otopite čokoladu i maslac. Miješajte dok ne dobijete glatku, sjajnu smjesu, pa ostavite nekoliko minuta da se malo ohladi. U zdjeli pjenasto izmiksajte jaja, žumanjke i šećer. Smjesa treba postati svijetla i lagano gusta. Dodajte otopljenu čokoladu i lagano promiješajte. Umiješajte brašno i prstohvat soli, tek toliko da se sastojci sjedine. Smjesu rasporedite u pripremljene kalupe i pecite 8–10 minuta. Rubovi trebaju biti pečeni, a sredina mekana. Ostavite kolače da odstoje minutu-dvije, zatim ih pažljivo preokrenite na tanjur.