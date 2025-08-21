RECEPT DANA Dok im je još sezona napravite ovaj starinski kolač s breskvama

Ljeto je pravo vrijeme za lagane i sočne kolače, a kolač od breskvi jedan je od onih deserata koje će oduševiti obitelj i prijatelje. Sočne breskve, miris vanilije i mekano tijesto čine savršen spoj – idealan za zasladiti se nakon ručka. Ovaj recept, koji je podijelila food blogerica @pomoravka, vodi vas korak po korak do savršenog, domaćeg kolača punog okusa i boja.

Sastojci:

Za tijesto:

500 g brašna

100 ml toplog mlijeka

1 žličica šećera

12 g suhog kvasca ili 30 g svježeg

150 ml jogurta

2 jaja

30 ml ulja

1 vrećica vanilin šećera s limunom

50 g šećera

Za nadjev:

8 srednjih breskvi

2 žlice smeđeg šećera

1 žlica običnog šećera

1 vrećica vanilin šećera s okusom ruma

Malo omekšalog maslaca

Šećer u prahu za posipanje

Priprema: U toplom mlijeku otopite žličicu šećera i dodajte kvasac. Ostavite da naraste. Prosijte brašno u zdjelu, dodajte šećer, vanilin šećer, jogurt, jaja, ulje i narasli kvasac. Umijesite glatko i mekano tijesto. Oblikujte kuglu, premažite s malo ulja, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se udvostruči.

U loncu zakuhajte vodu. Na dnu svake breskve napravite mali rez i kratko ih blanširajte u kipućoj vodi (30 sekundi). Izvadite breskve i stavite u zdjelu s ledom i hladnom vodom. Oljuštite ih povlačenjem kože nožem. Prerežite breskve na polovice ili trećine, prema veličini. Pomiješajte ih sa šećerima i vanilin šećerom da upiju okus.

Foto: @pomoravka/Instagram

Pobrašnite radnu površinu i razvaljajte tijesto na debljinu 7–8 mm. Okruglim kalupom (promjera oko 10 cm) izrežite tijesto. Svaki krug pobrašnite kako se ne bi lijepilo. Lim promjera 22 cm obložite papirom za pečenje. Slažite krugove tijesta i komade breskvi naizmjenično, prvo po rubu, a zatim po sredini kalupa. Pokrijte folijom i ostavite pola sata da se tijesto odmori i naraste. Pećnicu zagrijte na 185°C i pecite kolač oko 45 minuta. Ako prebrzo postaje smeđ, prekrijte papirom za pečenje. Gotov kolač izvadite iz pećnice, premažite s malo otopljenog maslaca i ostavite da se potpuno ohladi. Prije posluživanja pospite šećerom u prahu.