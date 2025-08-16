RECEPT DANA Ovo će vas vratiti u djetinjstvo: Riža na mlijeku

Naši Portali
Riža na mlijeku

Ana Hajduk
16.08.2025.
Za one koji vole klasične okuse riža na mlijeku je uvijek prava poslastica koja vraća osmijeh na lice.

Miris mlijeka, vanilije i cimeta koji se širi kuhinjom mnoge vraća u djetinjstvo. Riža na mlijeku je jedno od onih jela koja su jednostavna, ali pružaju posebno zadovoljstvo – bilo da je jedete toplu, svježe kuhanu, ili hladnu iz hladnjaka s malo kakaa na vrhu. Savršena je za doručak, desert ili laganu večeru, a s nekoliko sitnih trikova postaje savršeno kremasta.

Sastojci (za 4 porcije):

  • 1 l mlijeka
  • 200 g kratkozrnate riže (npr. arborio)
  • 100 g šećera
  • 1 vrećica vanilin šećera ili 1 žličica ekstrakta vanilije
  • prstohvat soli
  • cimet u prahu (po želji)
  • 20 g maslaca (po želji, za dodatnu kremoznost)

Priprema: U lonac ulijte mlijeko, dodajte prstohvat soli i stavite na srednje jaku vatru. Kada mlijeko zakipi, dodajte rižu i smanjite vatru na lagano kuhanje. Kuhajte uz često miješanje 25–30 minuta, dok riža ne omekša i smjesa ne postane kremasta. Pred kraj kuhanja dodajte šećer i vanilin šećer (ili ekstrakt vanilije) te, ako želite, maslac. Poslužite toplo, posuto cimetom ili kakaom ili ohlađeno, s malo voćnog preljeva ili džema.
