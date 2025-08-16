RECEPT DANA Ovo će vas vratiti u djetinjstvo: Riža na mlijeku

Miris mlijeka, vanilije i cimeta koji se širi kuhinjom mnoge vraća u djetinjstvo. Riža na mlijeku je jedno od onih jela koja su jednostavna, ali pružaju posebno zadovoljstvo – bilo da je jedete toplu, svježe kuhanu, ili hladnu iz hladnjaka s malo kakaa na vrhu. Savršena je za doručak, desert ili laganu večeru, a s nekoliko sitnih trikova postaje savršeno kremasta.

Sastojci (za 4 porcije):

1 l mlijeka

200 g kratkozrnate riže (npr. arborio)

100 g šećera

1 vrećica vanilin šećera ili 1 žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli

cimet u prahu (po želji)

20 g maslaca (po želji, za dodatnu kremoznost)

Priprema: U lonac ulijte mlijeko, dodajte prstohvat soli i stavite na srednje jaku vatru. Kada mlijeko zakipi, dodajte rižu i smanjite vatru na lagano kuhanje. Kuhajte uz često miješanje 25–30 minuta, dok riža ne omekša i smjesa ne postane kremasta. Pred kraj kuhanja dodajte šećer i vanilin šećer (ili ekstrakt vanilije) te, ako želite, maslac. Poslužite toplo, posuto cimetom ili kakaom ili ohlađeno, s malo voćnog preljeva ili džema.