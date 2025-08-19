RECEPT DANA Zdravi slatkiš gotov za 5 minuta: Kuglice od kakaa i zobenih pahuljica

Kad vas iznenada uhvati želja za slatkim, a ne želite posegnuti za čokoladicama punim šećera i aditiva, rješenje može biti jednostavnije nego što mislite. Ove energetske kuglice gotove su za manje od 10 minuta, ne zahtijevaju pečenje i pune su hranjivih sastojaka koji će vam dati energiju i zadovoljiti želju za slatkim – bez griže savjesti. Recept je podijelila nutricionista Ana Banduka Todorović.

Sastojci:

100 g zobenih pahuljica

2 žlice kakaa

3 žlice meda ili agavinog sirupa

2 žlice maslaca od kikirikija ili badema

1 žličica cimeta (po želji)

Priprema: U većoj posudi pomiješajte sve sastojke dok ne dobijete kompaktnu smjesu. Oblikujte kuglice veličine oraha. Ohladite u frižideru 20 minuta i uživajte!