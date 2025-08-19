Naši Portali
zdravo i fino

RECEPT DANA Zdravi slatkiš gotov za 5 minuta: Kuglice od kakaa i zobenih pahuljica

@nutricionista.anatodorovic
VL
Autor
Ana Hajduk
19.08.2025.
u 09:30

Kombinacija složenih ugljikohidrata, biljnih proteina i zdravih masti čini ove kuglice savršenim izborom za brzu užinu, desert ili snack prije treninga.

Kad vas iznenada uhvati želja za slatkim, a ne želite posegnuti za čokoladicama punim šećera i aditiva, rješenje može biti jednostavnije nego što mislite. Ove energetske kuglice gotove su za manje od 10 minuta, ne zahtijevaju pečenje i pune su hranjivih sastojaka koji će vam dati energiju i zadovoljiti želju za slatkim – bez griže savjesti. Recept je podijelila nutricionista Ana Banduka Todorović

Sastojci:

  • 100 g zobenih pahuljica
  • 2 žlice kakaa
  • 3 žlice meda ili agavinog sirupa
  • 2 žlice maslaca od kikirikija ili badema
  • 1 žličica cimeta (po želji)

Priprema: U većoj posudi pomiješajte sve sastojke dok ne dobijete kompaktnu smjesu. Oblikujte kuglice veličine oraha. Ohladite u frižideru 20 minuta i uživajte!
