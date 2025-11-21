Antibiotici nisu univerzalni lijek - znate li što (ne) liječe?

Kod svake temperature, grlobolje ili kašlja često posegnemo za dobro poznatom rečenicom: 'Dajte mi neki antibiotik, da ne razvijem upalu.' Međutim, antibiotici nisu čarobna formula za sve zdravstvene tegobe. Oni ne liječe virusne infekcije, a njihova neopravdana primjena može uzrokovati više štete nego koristi – osobito dugoročno. Ipak, oni ostaju iznimno vrijedni lijekovi koji su spasili milijune života – osobito u liječenju ozbiljnih bakterijskih infekcija poput upale pluća, sepse ili infekcija mokraćnog sustava.

Antibiotik nije bombon – niti preventiva

Gripa, prehlade, većina upala grla i dječje viroze uzrokovane su virusima, protiv kojih antibiotici jednostavno ne djeluju. Npr. upalu grla najčešće uzrokuju virusi i odgovorni su za oko 80% slučajeva upala. Bakterijske infekcije, poput streptokokne upale grla, čine preostalih 20% uzroka upalnih stanja. Zato primjena antibiotika u slučajevima virusnih infekcija ne samo da je beskorisna, već može izazvati brojne nuspojave – od probavnih smetnji kao što su proljevi do otpornosti bakterija, tzv. antimikrobne rezistencije. Upravo ta otpornost znači da antibiotici više neće imati učinak kada nam stvarno zatrebaju.

Rezistencija na antibiotike – globalni problem

Što više nepotrebno uzimamo antibiotike, veće su šanse da bakterije razviju otpornost. Time se smanjuje broj djelotvornih lijekova, produžuju se hospitalizacije i povećava rizik od komplikacija. Djeca koja nepotrebno uzimaju antibiotike češće imaju probleme s probavom, oslabljeni imunitet i sklonost ponovnim infekcijama. Upravo zbog toga se svake godine 18. studenog obilježava Svjetski dan svjesnosti o antibioticima, s ciljem educiranja javnosti i zdravstvenih djelatnika o odgovornoj upotrebi antibiotika i prevenciji razvoja rezistencije.

Foto: Abela Pharm

Kada se koriste ciljano i u pravom trenutku, njihova učinkovitost je neupitna. No, upravo zato ih je važno čuvati i koristiti odgovorno, kako bi ostali djelotvorni i u budućnosti.

Zaštitite crijeva – jer antibiotici ne biraju metu

Antibiotici djeluju i na korisne bakterije u crijevima, narušavajući njihovu prirodnu ravnotežu. To često dovodi do proljeva, nadutosti i opće nelagode. Kako biste sačuvali crijevnu mikrobiotu, korisno je uz terapiju uzimati dodatke prehrani koji sadrže otpornu kulturu poput kvasca Saccharomyces boulardii, koji je prirodno otporan na antibiotike i pomaže očuvati probavnu ravnotežu.

Bulardi® linija – podrška vašim crijevima u pravo vrijeme

Linija dodataka prehrani Bulardi® sadrži pažljivo formulirane proizvode za sve uzraste. Bilo da ste roditelj djeteta koje je tek krenulo u vrtić, ili ste sami na terapiji antibioticima zbog infekcije – Bulardi® vam može pomoći očuvati ravnotežu crijevne mikrobiote.

Foto: Abela Pharm

Linija za svakoga:

Bulardi® – za odrasle i djecu stariju od 3 godine.

– za odrasle i djecu stariju od 3 godine. Bulardi® 500 – dodatna snaga s duplom dozom aktivne kulture, namijenjena odraslima.

– dodatna snaga s duplom dozom aktivne kulture, namijenjena odraslima. Bulardi® Junior – za najmlađe, od 2 mjeseca života, s dodatkom cinka za podršku imunitetu, izuzetno bitnog mikronutrijenta pogotovo u zimskim periodima.

Zima, virusi i mudre odluke

U sezoni prehlada, gripe i virusnih infekcija, edukacija i informiranost su ključni. Nemojte zahtijevati antibiotik ako nije propisan. Ako ga trebate, zaštitite crijevnu mikrobiotu dodatkom prehrani koji je prilagođen antibioticima.