Psiholozi otkrili: Ove četiri osobine ne biste trebali ignorirati kod osobe s kojom ste na prvom spoju

Spojevi česti znaju biti komplicirani, a u idealnom slučaju odmah bismo znali odgovara li nam osoba s kojom se nalazimo. No, nažalost nije tako. Spojevi često znaju biti čista katastrofa, a osoba također. Zato su psiholozi otkrili četiri osobine koje upozoravaju na to da osoba s kojom ste na spoju ipak nije za vas, piše Your Tango.

1. Stav

Obratite pažnju na to kako se vaš potencijalni partner ponaša prema vama na prvom spoju. Ako se ponaša neprikladno i ne poštuje vaše granice, vjerojatno pokazuju da će napraviti što god on želi bez obzira na vaše potrebe. Oni također mogu zanemariti vaše osjećaje ako se osjećate nelagodno. Osim toga, trebali biste biti oprezni s ljudima čija se raspoloženja brzo mijenjaju ili koji se laki sukobljavaju. Ako se tako ponašaju na prvom spoju, zamislite kako bi se samo mogli ponašati kasnije.

2. Ponaša se neumjereno

Ako ustanovite da se osoba s kojom ste na prvom spoju prekoračuje normalne granice ponašanja, dobro razmislite jeste li spremni nositi se s posljedicama nejgovih postupaka. Ako netko podijeli previše osobnih podataka na prvom spoju, mogao bi imati problema s procesuiranjem emocija ili treba veliku emocionalnu potporu. Stoga, ako vam osoba na spoju počne govoriti o traumama iz djetinjstva, bolje je da se maknete. Pripazite i ako počne davati kritike, bez obzira na to kakve one bile jer bi to mogao biti znak da ima izrazito kontrolirajuću osobnost.

3. Neodlučnost

Ako vaš partner na spoju ima problema s planiranjem što ćete raditi, razmislite jeste li spremni preuzeti uzde u vezi. Jasna neodlučnost problem jer jer se osoba očito bori s niskim samopuzdanjem, kažu psiholozi. Iako se može činiti da je netko tko ne iznosi svoje mišljenje jednostavno opušten, to bi se moglo pokazati problematičnim kasnije u vezi.

4. Razgovor vode samo oni

Prvi spoj je najbolja prilika da se dvoje ljudi upoznaju. Međutim, ako osoba cijelu večer s vama dijeli svoju životnu priču i vas ne pita nikakva pitanja o vašem životu, možda biste trebali razmisliti želite li nešto više s tom osobom jer je očito vrlo zaokupljena sama sa sobom.

