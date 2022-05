Naglo prekinuo svoje bračno putovanje: 'Jer sam vidio da je supruga s fotki svadbe izrezala mog sina...'

Jedan je muškarac na Redditu ispričao kako je nedavno vidio da je njegova nova supruga s njihovih vjenčanih fotografija u Fotoshopu 'izrezala' njegova 12-godišnjeg sina, a to je, kaže, otkrio dok je s njom bio na medenom mjesecu, pa je jednostavno otišao.

– Planiranje vjenčanja je prošlo glatko i nije bilo nikakvih problema dok nisam doznao da je s većine naših fotografija s vjenčanja uklonila mog sina – rekao je.

Prvo je, kaže, bio u totalnom šoku pa je nazvao fotografa sa svadbe spreman da ga napadne misleći da je on za to kriv, no on mu je rekao da ih je "uredio po želji supruge koja je tražila da napravi više kopija bez djeteta..."

Kad ju je pitao zašto, rekla mu je da je htjela imati fotografije samo njih dvoje, no to, kaže, ne može biti razlog jer su na njima još neki članovi obitelji.

– Onda je počela inzistirati na tome da ja radim problem ni iz čega pa je tražila i da nazovem sina da mi on potvrdi kako "njemu to ne smeta i nije mu bitno je li na fotkama ili nije." To sam odbio jer ga nisam htio umiješati u našu raspravu, ali sam pitao punicu što o svemu misli...

Ona mu je, kaže, rekla da njena kćer sigurno nije htjela dijete na bilo koji način isključiti i da je sigurno zbog svadbe bila preopterećena, no ništa od toga njemu nije bilo dovoljno dobro opravdanje pa je odlučio prekinuti njihovo bračno putovanje i otići kući.

Korisnici Reddita u komentarima su bili podijeljeni oko toga tko je od njih dvoje pogriješio i je li muškarac napravio veliki problem ni iz čega ili je pak ljutit s razlogom.

"Ukloniti dijete s fotografija je tek prvi korak... Razvedite se od nje!" napisao je jedan, a drugi je dodao da je žena, ako je stvarno samo htjela imati fotografiju njih dvoje, mogla to tražiti na dan vjenčanja.

"Čak i da je zaboravila ili nešto slično, nije morala izrezati s većine fotki vašeg sina", komentirao je jedan korisnik, no bilo je i onih koji nisu vidjeli "čemu drama".

"Zvuči mi kao da ste se na medenom mjesecu posvađali ni oko čega", napisala je jedna korisnica, a druga mu je poručila i da mu se nije ženio sin već on, te da ne shvaća zašto je uopće bitno je li ga uklonila ili nije.

"Zadržala je i originale fotografija, nije ih izbrisala, zar ne?" dodala je, a prenosi The Sun.

