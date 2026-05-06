Psi nam stalno nešto govore, samo ne riječima: Evo kako jednostavno čitati njihov govor tijela
Psi ne govore ljudskim jezikom, ali svoje osjećaje vrlo jasno pokazuju tijelom. Uši, oči, položaj usta, držanje tijela i rep mogu otkriti je li pas opušten, znatiželjan, uplašen, nervozan ili spreman reagirati. Problem je u tome što ljudi često pogrešno tumače pojedine znakove, primjerice mahanje repom, ne gledajući cijelu sliku.
Razumijevanje psećeg govora tijela može spriječiti stres, strah i ugrize, ali i produbiti odnos između psa i vlasnika. Zato je važno promatrati psa kao cjelinu, a ne donositi zaključke na temelju samo jednog pokreta. PetMD otkriva kako prepoznati pseće poruke.
Opušten pas: Opušten pas djeluje mekano, razigrano i zainteresirano za okolinu. Uši su mu u prirodnom položaju, oči blage, čelo opušteno, a usta zatvorena bez napetosti ili lagano otvorena ako dahće nakon igre. Rep se najčešće miče širokim, opuštenim pokretima u ravnini kralježnice, a cijelo tijelo može djelovati 'lelujavo', osobito tijekom igre.
Budan i usredotočen pas: Kada je pas na oprezu, on ne mora biti uplašen ni agresivan, nego jednostavno procjenjuje što se događa oko njega. Uši su mu podignute i usmjerene prema naprijed, oči širom otvorene i fokusirane, a usta zatvorena bez vidljive napetosti. Rep može biti ispružen u ravnini tijela i lagano se pomicati, dok je težina ravnomjerno raspoređena.
Nervozan ili pod stresom: Pas koji je pod stresom često šalje takozvane umirujuće signale, kojima pokušava smiriti sebe ili situaciju. To može uključivati skretanje pogleda, okretanje tijela, sporo kretanje, zijevanje, lizanje usana, njuškanje tla, podizanje jedne šape, češanje ili otresanje kao da je mokar. Takav pas može izbjegavati kontakt očima, , a često se pretjerano liže, češe ili uređuje.
Uplašen pas: Uplašen pas obično ima ukočeno i spušteno držanje, savijena leđa i glavu bliže tlu. Uši su mu povučene unatrag, rep podvijen prema trbuhu, a težinu tijela prebacuje unatrag, kao da se želi udaljiti od onoga što ga plaši. Može okrenuti glavu od izvora straha, ali očima ga i dalje pratiti, pri čemu se vidi bjeloočnica, što se često naziva 'kitovim okom'.
Pas koji pokušava umiriti situaciju: Ono što se nekad nazivalo pokornim ponašanjem danas se češće opisuje kao govor tijela kojim pas pokušava umiriti drugu stranu. Pas tada pokušava izgledati manji i manje prijeteći, spušta tijelo prema tlu ili se čak okreće na leđa i pokazuje trbuh. Uši su povučene, pogled izbjegava izravan kontakt, oči mogu biti stisnute, rep spušten ili podvijen, a ponekad se pojavi i takozvani 'umirujući osmijeh'.
Pas spreman na agresivnu reakciju: Agresivno ponašanje kod pasa može imati različite uzroke, od straha do samouvjerenog pokušaja obrane. Takav pas često ima ukočeno tijelo, napet izraz, čvrst pogled usmjeren prema podražaju, naborano čelo, napeta usta, podignutu gornju usnu ili vidljive zube. Rep može biti spušten ili podvijen, ali i visoko podignut kod samouvjerenog psa, dok se dlaka na leđima i ramenima može nakostriješiti.