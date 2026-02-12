VIDEO Mama (43) oduševila objavom trudnoće: Reakcija njezine odrasle djece je presmiješna

Jedna mama postala je viralni hit nakon što je podijelila urnebesne, ali i dirljive reakcije svoje starije djece na vijest da očekuje bebu. Stephanie Dyer (43), mama iz Nashvillea, snimila je trenutak u kojem njezino troje djece Jasiah (17), Jaloni (20) i Jalon (27) saznaju da im stiže još jedan član obitelji. Kako je ispričala za People, prije otkrivanja bila je jako nervozna jer djeca nikad nisu čula da razmišlja o još jednoj trudnoći. 'Uvijek su slušali da je mama završila s bebama', rekla je Stephanie, dodajući da je i nakon što ju je najmlađi sin kao osmogodišnjak molio za brata ili sestru, godinama držala isti stav. Upravo zato nije znala kako će reagirati sada, kada su njezina djeca praktički odrasli ljudi.

U videu koji je osvojio društvene mreže Stephanie ih je okupila pod izlikom da će snimiti selfie na Dan zahvalnosti. Kad su se svi napokon ugurali u kadar, počela je odbrojavati, a onda ih umjesto klasičnog 'sir' zamolila da kažu: 'Mama je trudna.' U tom trenutku nastaje prava mala predstava: dok je sinovima Jalonu i Jasiahu trebalo nekoliko sekundi da shvate što se događa, kći Jaloni odmah je sve povezala i na licu joj se pojavilo iskreno iznenađenje. Kako dečki obrađuju informaciju, izrazi lica prolaze cijeli spektar, od šoka, preko zbunjenosti, do nevjerice i smijeha. Stephanie kaže da je taj trenutak bio savršen jer je uspjela reći svima istodobno, uživo, i sve zabilježiti kamerom. Dodatno je pomoglo to što su se svi slučajno našli na jednom mjestu, što nije čest slučaj.





Naime, Jaloni je zbog fakulteta i sportskih obaveza često izvan grada: studira na Ohio State Universityju i igra za žensku košarkašku ekipu, pa se, osobito tijekom sezone, rijetko dogodi da su svi doma. Dan zahvalnosti pokazao se kao idealna prilika, pogotovo jer Jaloni u početku uopće nije planirala doći u Nashville. Kada je kasnije presložila dojmove, Jaloni je priznala da je njezina reakcija bila 'čisti šok i čista ljubav'. Rekla je i da je to jedan od onih trenutaka koji se ne mogu isplanirati, zbog čega joj je drago da ih je mama snimila. Obitelj joj je, kaže, uvijek bila temelj, a mama 'centar svega', pa je uzbuđena što će je gledati u ovom novom životnom poglavlju.

Nakon što je djeci otkrila vijest na Dan zahvalnosti, Stephanie je prvo nazvala svoju mamu, a zatim je ostatku obitelji trudnoću objavila na tradicionalnoj božićnoj večeri na Badnjak, i to tako da je otkrivanje ubacila kao dio jedne od obiteljskih igara. Tvrdi da su i reakcije rodbine bile jednako smiješne kao i dječje, a da je cijela kuća prasnula u smijeh kad su shvatili što se događa. Kada su se emocije stišale, uslijedio je i ozbiljniji, topli razgovor kod kuće. Djeca su joj rekla koliko su sretna zbog nje i supruga, a sve su, naravno, začinili šalama o tome kojim bi se sportom beba mogla baviti. Stephanie kaže da je Jaloni kroz smijeh pitala: 'Ako bude dečko, može li igrati baseball? Dosta nam je košarke u obitelji, vrijeme je da osvojimo i neki drugi sport.'

Od tada, dodaje, djeca su joj velika podrška: pomažu joj tražiti hranu za kojom u tom trenutku žudi, potiču je da više odmara, a najstariji sin brine i o logistici, vozeći najmlađeg brata u školu, na treninge i u crkvu, kako bi mama imala mirniji dan. Stephanie priznaje da joj je ova trudnoća posebno emotivna jer se osjeća spremnijom nego prije. Kaže da je zahvalna što ponovno može biti roditelj i što sada ima više mudrosti i strpljenja nego kad su joj starija djeca bila mala. Uz to, ističe i jednu praktičnu stranu: kod kuće nema više male djece u nizu, nego brine samo o jednom tinejdžeru pa vjeruje da će joj ova faza biti lakša.

Posebnu čar cijeloj priči daje i činjenica da je njezina rođakinja Vivian (43) također trudna, pa će njihova djeca odrastati zajedno. 'Cijeli život smo sve radile zajedno, obje imamo 43 godine, uz dva mjeseca razlike, a sada ćemo zajedno odgajati djecu, baš kao što su naše mame odgajale nas', rekla je Stephanie, uvjerena da će to biti posebno iskustvo.