Pripremite se za jesen: Ovi savjeti pomoći će vam da ljetnu odjeću pospremite kao profesionalac

Iako je promjena sezonske odjeće neizbježna, sama pomisao na sortiranje, preslagivanje ormara i organizaciju novih komada često izaziva odgađanje i osjećaj umora prije nego što se posao uopće započne. Prije nego što počnete trpati stvari u ormar ili kutije, profesionalna organizatorica Caroline Watterson rekla je da se isplati to učiniti kako treba. "Odličan prvi korak je raščišćavanje i pakiranje samo onih predmeta koje volite, u kojima se osjećate fantastično i koje ćete vjerojatno nositi sljedeće ljeto. Sve što je previše zaprljano ili jednostavno ne volite, trebali biste maknuti umjesto da zauzima prostor do sljedeće godine", savjetovala je.

Gdje pohranjujete odjeću jednako je važno kao i kako je pakirate. Podrumi, tavani i garaže često su vlažni ili izloženi promjenjivim temperaturama što može oštetiti tkanine. Kad god je to moguće, odjeću držite na hladnom i suhom mjestu u svom domu, piše Daily Express. "Prije skladištenja provjerite je li sve oprano ili kemijski očišćeno jer se mrlje s vremenom mogu stegnuti i privući štetočine", upozorila je Watterson. Također, izbjegavajte pretrpavanje kutija odjećom jer to može spriječiti tkanine da dišu. Vakuumske vrećice mogu uštedjeti prostor, no stručnjakinja ih koristi samo za izdržljive tkanine poput pamuka ili poliestera.

"Izbjegavajte prepunjavanje jer to može uzrokovati pucanje šavova i uvijek ih spremajte položenima. Plastične kutije se uredno slažu, ali mogu zadržavati kondenzaciju, pa su prirodna vlakna bolje rješenje u prozračnim tkaninskim kutijama", objasnila je Watterson. Prije nego što spakirate odjeću do iduće godine, razmislite o postavljanju podsjetnika za rotaciju garderobe. Predugo ostavljanje odjeće spakirane može dovesti do pljesnivosti, stoga je pokušajte izvaditi svake godine, čak i ako je na kraju ne nosite.

Prije nego što izvadite pletivo i kapute, provjerite ima li oštećenja od moljaca. "Jednom sam raspakirala svoj omiljeni džemper samo da bih otkrila da su ga moljci pojeli", ispričala je Watterson. Pranje ili kemijsko čišćenje prije upotrebe i skladištenje s vrećicama lavande ili kuglicama od cedra pomaže u odvraćanju štetočina. Za obnavljanje vunene odjeće, nježno parno glačanje ili specijalizirano pranje za vunu može vratiti mekoću i oblik.

Uklanjanje mucica najbolje je obaviti s pomoću posebnih uređaja za tkaninu. "Nikada ne koristite škare", upozorila je Watterson. Kapute i jakne treba prozračiti prije nošenja. Ako izgledaju izgužvano nakon mjeseci skladištenja, glačanje na paru je bolje od običnog glačanja da bi se osvježila tkanina bez oštećenja vlakana. Nakon što se zimska odjeća vrati u vaš ormar, svakodnevna njega čini razliku.

Džempere treba presavijati na police ili u ladice, a ne vješati, jer vješanje može istegnuti ramena. Kaputi, sakoi i haljine pripadaju čvrstim vješalicama. Čak i kada se odjeća svakodnevno koristi, moljci i dalje mogu predstavljati rizik. Vrećice od cedrovine postavljene unutar ormara i ladica pomažu u držanju štetočina podalje. Ostavljanje malog razmaka između predmeta poboljšava protok zraka i sprječava da odjeća postane pljesniva.