Primijetila je 'čudan miris' u hotelskoj sobi: Ostala je šokirana kada je pogledala ispod kreveta

Boravak u hotelu često sa sobom nosi element iznenađenja, no ponekad ono što gosti pronađu u sobi prelazi granice očekivanog. Od zaboravljenih osobnih predmeta do neobičnih i ponekad šokantnih otkrića, hotelske sobe znaju skrivati razne tragove prethodnih gostiju. No, ono što je jedna manekena otkrila ispod kreveta u hotelskoj sobi u Japanu, daleko je od ičeg očekivanog.

Uljez je tada vrisnuo i pobjegao iz njezine sobe. Užasnuta, manekena je pozvala osoblje hotela koje je upozorilo policiju na neželjenog gosta. Ispod kreveta su pronašli prijenosnu bateriju i USB kabel, izvijestio je Jam Press, no hotelsko osoblje nije imalo objašnjenje kako je muškarac uopće ušao u njezinu sobu. "Stalno sam ih ispitivala kako se to dogodilo, ali nisu imali odgovor," požalila se. Da stvar bude gora, zaposlenici hotela tvrdili su da će imati problema s pronalaženjem krivca zbog nedostatka nadzornih kamera unutar zgrade. Policija nije uspjela identificirati skvotera iz njezine sobe. Influencerica je bila toliko potresena upadom da je rezervirala drugi hotel te noći. Također je zatražila da joj hotel vrati više od 600 dolara koje je platila za tri noćenja, ali navodno joj nisu ponudili nikakvu odštetu. Kada se obratila Agodi, stranici za rezervacije putem koje je rezervirala hotel, tada su joj navodno ponudili kupone u vrijednosti od 178 dolara, iznos koji je Natalisi smatrala smiješnim.

Iritirana situacijom, manekenka je izravno nazvala hotel i zahtijevala povrat novca, nakon čega su pristali potpuno je refundirati. Natalisi je rekla da su sljedećih nekoliko dana putovanja bili "noćna mora". "Nisam mogla spavati i stalno sam provjerava svaki kutak svoje sobe. Pitam se kako je netko mogao ući u moju sobu, kako je netko znao da sam sama u sobi i kako hotel može ne preuzeti odgovornost za tako ozbiljno kršenje sigurnosti?", rekla je.

Natalisi se nada da će njezino traumatično iskustvo potaknuti hotel da poduzme stvarne mjere te da će također upozoriti druge putnike na potencijalne opasnosti koje im mogu prijetiti, čak i u naizgled sigurnoj zemlji.