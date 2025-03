Susjedi su mu javili da se nešto neobično događa u njegovoj kući: Šokiralo ga je što je zatekao

Kada kupujete kući, tada možete očekivati da ćete u njoj pronaći stvari koje možda niste primijetili pri obilasku ili su ih jednostavno bivši vlasnici odlučili ostaviti. No, sigurno nitko ne očekuje da će u svojoj kući zateći nepoznatu osobu. Mike Hall upravo je to doživio kad je ušao u svoju kuću 2021. godine, piše LADbible.

Svećenik iz britanskog grada Lutona kupio je kuću 1990. godine, ali je više od tri desetljeća kasnije otkrio da se netko lažno predstavljao kao on i prodao nekretninu za samo 131.000 funti, što je otprilike 156 tisuća eura. Hall je radio u Sjevernom Walesu kada su mu susjedi u Lutonu rekli da su svjetla u njegovoj kući upaljena i da je netko unutra. Nakon duge vožnje, Hall je otkrio da novi vlasnik izvodi neke građevinske radove.

Emisija "You and Yours" s BBC-jevog Radio 4 kanala provela je daljnju istragu jer su brave bile promijenjene, a sav Hallov namještaj i osobne stvari uklonjeni. "Pokušao sam otključati ulazna vrata svojim ključem, ali nije odgovarao, a tada mi je vrata otvorio nepoznati muškarac. Šokirao sam se vidjevši kuću potpuno ispražnjenu, sav namještaj i sve stvari bile su iznesene", rekao je svećenik.

Ekipa emisije je uspjela pribaviti lažnu vozačku dozvolu koja je korištena za lažno predstavljanje, bankovni račun otvoren za primanje uplate, pa čak i telefonske snimke osobe koja se pretvarala da je Hall i davala upute odvjetnicima da prodaju nekretninu. No, svećenik je sada napokon dobio dobre vijesti. BBC je 10. ožujka izvijestio da je sutkinja Elaine Vignoli na Okružnom sudu u Lutonu rekla Hallu da će mu u roku od 14 dana biti dodijeljeno potpuno vlasništvo nad kućom.

Svećenik je priznao da je prilično ljut zbog razvoja događaja u posljednjih nekoliko godina te je situaciju nazvao prilično tužnom za njega i obitelj kojoj je sada naređeno da se isele iz kuće. On je u studenom 2023. ponovno upisano kao vlasnik kuće u nizu u zemljišnim knjigama, neposredno prije nego što se pojavio još jedan problem. Po dolasku na posjed zatekao je jedan stražnji prozor razbijen, dok je brava na ulaznim vratima bila izbijena.

Hall je vjerovao da u kući žive skvoteri, jer su zavjese bile navučene, svjetla upaljena, a bojler u funkciji. U to vrijeme, svećenik je rekao da je načinjena šteta u vrijednosti od približno 60 tisuća funti (oko 71 tisuća eura), a policija Bedfordshirea mu je savjetovala da ishodi nalog za privremeni posjed da bi se dvojica navodnih skvotera uhitila. Srećom, nakon godina drame, Hall je napokon uspio vratiti svoju nekretninu.