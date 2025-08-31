Prijeteća poruka susjede odmah nakon useljenja šokirala je par: 'Gledala je u naš stan s balkona'

Preseljenje u novu zgradu često donosi uzbuđenje i osjećaj novog početka, no mnogi ne znaju kakvi ih susjedi ondje dočekuju. Iako se mnogi nadaju prijateljskim susjedskim odnosima, ponekad može doći do neočekivanih sukoba, različitih običaja ili čak neugodne situacije koje mogu zakomplicirati miran život u novom domu. Tako je uzbuđenje mladog para zbog useljenja u svoj prvi zajednički dom brutalno ugašeno kada su samo nekoliko sati nakon dolaska otkrili neprijateljsku, prijeteću poruku zalijepljenu na ulazna vrata.

U anonimnom pismu ih se optuživalo za uznemiravanje susjeda, unatoč tome što je njihovo useljenje trajalo samo nekoliko sati, te su bili upozoreni na kazne i potencijalno deložiranje zbog kršenja navodnih pravila o buci. Par je svoju priču podijelio na Redditu gdje je objasnio da su kutije u stan unosili između 14 i 16 sati, a zatim su se nakratko vratili da bi premjestili madrac oko 18:30 prije nego što su krenuli proslaviti svoj poseban dan, piše Mirror. Nekoliko trenutaka kasnije, pronašli su anonimnu poruku potpisanu jednostavno s "DOSTA!".

"Tek vam je prvi dan, a već ste poremetili živote svih svojih susjeda. Vaše nepoštivanje, treskanje vratima, vikanje, lupanje nogama i ostalo neće se tolerirati! Ovo je zgrada s pravilima! Buka neće biti tolerirana. Ako nastavite, naši će stanovnici izdati upozorenja o kršenju propisa o buci, a zatim će početi naplaćivati ​​kazne koje mogu dovesti do deložacije! Platili smo mnogo novca za kupnju ovih domova da bismo pobjegli od neukih najmoprimaca! Pročitajte priručnik s pravilima! DOSTA!", pisalo je u poruci.

Stan se nalazi unutar većeg stambenog kompleksa i to znači stanari imaju zajednički pristup hodnicima, liftovima i vrtovima. Par je opisao da je zakašnjela "dobrodošlica" zaista pokvarila njihov poseban dan. Uprava zgrade i njihov stanodavac uvjerili su par da nisu prekršili nikakva pravila i ispričali se te su rekli da poruka graniči s uznemiravanjem. Par sumnja da je poruku napisala jedna žena, vjerojatno u kasnim šezdesetima, koju su vidjeli da gleda u njihov stan sa svog balkona.

Rekli su da je brzo zatvorila rolete kada su je primijetili te da čak ni ne prolaze pored njenog stana kada koriste lift. Mnogi su korisnici Reddita odlučili u komentarima podijeliti svoje savjete za suočavanje sa susjedom. Jedna je osoba savjetovala da nabave kameru za zvono na vratima. "Ljudi se manje usude pisati bilješke ako znaju da ih snimaju", napisala je.

"Sljedeći put kad je vidite kako vas gleda, nasmiješite se i oduševljeno mahnite. 'Bok, susjeda!'. Zatim je potpuno ignorirajte ostatak vašeg najma", dodala je druga. "Bože sačuvaj da proizvodite zvuk dok se krećete. Žao mi je što već imate susjedu iz noćne more", dodala je treća.