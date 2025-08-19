Susjed mu je ostavljao smeće na pragu: Njegov izgovor za to ostavio ga je bez riječi

Loši susjedi mogu život u vlastitom domu pretvoriti u pravu noćnu moru. Bilo da se radi o buci, smeću, nedostatku poštovanja ili neugodnim navikama, takvi ljudi često stvaraju napetosti koje remete mir i svakodnevicu. Umjesto da dom bude utočište i mjesto odmora, zbog njih se može osjećati kao izvor stresa i frustracija. Ako ste ikada živjeli pored nekoga koga biste smatrali užasnim susjedom, znate koliko to može biti izluđujuće. Jedan je korisnik na Redditu napisao da se trenutačno bori sa svojim susjedom iz pakla.

Naime, susjed posljednjih nekoliko mjeseci smeće iz kante u kuhinji ostavlja na korisnikovom pragu, umjesto da ga odloži u obližnju kantu za smeće. Muškarac je objasnio da njegov susjed ne stavlja smeće ispred svojih vrata, već ga nosi njemu i ostavlja ga direktno ispred njegovog ulaza, piše Daily Express. "Kunem se, moj susjed je potpuno poludio. Mjesecima ostavlja svoje vreće za smeće, prazne posude za van i druge stvari točno ispred mojih vrata, ne svojih. Kao da sam besplatna usluga odvoza hrane koju je naručio, ali nikada nije platio", napisao je korisnik.

Dodao je da je isprva pomislio da je susjed zbunjen, no to se pokazalo netočnim. "Točno zna što radi, prolazi pored svojih vrata, stavlja smeće ispred mojih i nastavlja sa svojim životom kao da živimo u humorističnoj seriji u kojoj sam ja glavna šala", objasnio je autor objave. Muškarac je otkrio da je već prije prozvao susjeda zbog njegove navike, no on je imao zapanjujući izgovor od nekoliko riječi: "Samo na minutu, kasnije ću ga iznijeti".

"Prije svega, 'kasnije' je uvijek sljedeće jutro. Drugo, tvoja 'minuta' miriše na trulu hranu, a ja ne živim tako. Sad se ljuti kao da sam ja ovdje negativac. Ako to možeš odnijeti iz svoje kuhinje do mojih vrata, onda možeš to odnijeti i dodatna tri metra do kontejnera", napisao je korisnik. Muškarac je otkrio da je prijavio svog susjeda policiji koja ga je posjetila i razgovarala s njim o njegovom ponašanju.

"Sada nosi svoje smeće ravno u kontejner kao odrasla osoba koja poštuje zakon. A ja? Uživam u svom čistom kućnom pragu i slatkom mirisu sitne pobjede", zaključio je korisnik. Mnogi su Redditovci ostali zgroženi susjedovim ponašanjem. "Samo nastavi vraćati smeće ispred njegovih vrata. Uvijek možeš sve snimiti i kontaktirati policiju", "Uvijek vratite njegove 'izgubljene stvari'. To je susjedski običaj". "Drago mi je da si to riješio. Ako to ponovo učini, ja bih otvorio vreću i istresao je ispred njegovih vrata", samo su neki od prijedloga.