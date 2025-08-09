Optužila je susjede za krađu cvijeća: Nije mogla ni zamisliti tko je zapravo krivac

U svakom susjedstvu postoje ljudi kojima nije strano uzeti nešto što im ne pripada. Krađa među susjedima može narušiti povjerenje i stvoriti napetosti, posebno kada se radi o sitnicama poput biljaka, alata ili drugih osobnih stvari. Takvi slučajevi često ostavljaju žrtve zbunjene i razočarane, dok zajednica pokušava pronaći način kako se nositi s problemom. Kada ste uložili trud u njegovanje cvjetnjaka, tada je kruna uspjeha svjedočenje tome kako vam cvjetovi izbijaju u raskoši boja. No, jedna se vrtlarica požalila da ne može uživati u plodovima svog rada jer joj nepoznati lopov krade cvijeće.

Heather Hoopes Seid je na TikToku podijelila video u kojem tvrdi da joj cvijeće nestaje iz vrta. Primijetila je da joj cvjetovi često nestaju baš u trenutku kada bi trebali procvjetati, a stabljike izgledaju kao da su "odrezane", piše Mirror. Vrtlarica iz SAD-a isprva je sumnjala da joj susjeda krišom ulazi u vrt i reže cvijeće za svoju vazu. "Imamo zaista lijepe cvjetove ispred kuće, ali ih ne možemo vidjeti. Znaš zašto? Zato što ih netko stalno reže prije nego što procvjetaju.Cijela ova biljka trebala je procvjetati, a netko joj je jednostavno odrezao vrhove", rekla je u videu.

U pokušaju da odvrati misterioznog cvjetnog razbojnika, Heather je postavila mali znak. Čak je stavila i olovku pokraj njega, pozivajući počinitelja da objasni svoju fascinaciju njezinim cvijeće. Na znaku je napisala: "Režete li ovo? Smijemo li pitati zašto?". Međutim, komentatori su brzo istaknuli da njezin znak vjerojatno neće dati nikakve rezultate, budući da je pravi počinitelj vjerojatno jelen.

Više korisnika primijetilo je da su Heatherini cvjetovi graničice koje jelena posebno privlače, osobito pupoljci cvijeća prije nego što procvjetaju. To bi objasnilo zašto cvjetovi nikada ne dosegnu zrelost dok ostatak biljke ostaje netaknut. "Jeleni uvijek pojedu pupoljke prije nego što procvjetaju. Ako imate jelene, posadite nešto drugo", objasnila je jedna korisnica.

"Imate li jelene tamo gdje živite? To cvijeće im je kao šećerna vuna", napisala je druga. "Nabavite kameru", savjetovala je treća. Jedna korisnica je preporučila da ako su jeleni doista odgovorni, Heather razmisli o sadnji sorti koje oni obično izbjegavaju, uključujući lavandu, stolisnik, matičnjak i određene sorte luka.