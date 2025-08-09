Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
ostavila je i znak

Optužila je susjede za krađu cvijeća: Nije mogla ni zamisliti tko je zapravo krivac

TikTok/Screenshot
VL
Autor
Dora Škrlec
09.08.2025.
u 18:12

"Imamo zaista lijepe cvjetove ispred kuće, ali ih netko stalno reže prije nego što procvjetaju", objasnila je Heather

U svakom susjedstvu postoje ljudi kojima nije strano uzeti nešto što im ne pripada. Krađa među susjedima može narušiti povjerenje i stvoriti napetosti, posebno kada se radi o sitnicama poput biljaka, alata ili drugih osobnih stvari. Takvi slučajevi često ostavljaju žrtve zbunjene i razočarane, dok zajednica pokušava pronaći način kako se nositi s problemom. Kada ste uložili trud u njegovanje cvjetnjaka, tada je kruna uspjeha svjedočenje tome kako vam cvjetovi izbijaju u raskoši boja. No, jedna se vrtlarica požalila da ne može uživati u plodovima svog rada jer joj nepoznati lopov krade cvijeće.

Heather Hoopes Seid je na TikToku podijelila video u kojem tvrdi da joj cvijeće nestaje iz vrta. Primijetila je da joj cvjetovi često nestaju baš u trenutku kada bi trebali procvjetati, a stabljike izgledaju kao da su "odrezane", piše Mirror. Vrtlarica iz SAD-a isprva je sumnjala da joj susjeda krišom ulazi u vrt i reže cvijeće za svoju vazu. "Imamo zaista lijepe cvjetove ispred kuće, ali ih ne možemo vidjeti. Znaš zašto? Zato što ih netko stalno reže prije nego što procvjetaju.Cijela ova biljka trebala je procvjetati, a netko joj je jednostavno odrezao vrhove", rekla je u videu.

U pokušaju da odvrati misterioznog cvjetnog razbojnika, Heather je postavila mali znak. Čak je stavila i olovku pokraj njega, pozivajući počinitelja da objasni svoju fascinaciju njezinim cvijeće. Na znaku je napisala: "Režete li ovo? Smijemo li pitati zašto?".  Međutim, komentatori su brzo istaknuli da njezin znak vjerojatno neće dati nikakve rezultate, budući da je pravi počinitelj vjerojatno jelen.

Više korisnika primijetilo je da su Heatherini cvjetovi graničice koje jelena posebno privlače, osobito pupoljci cvijeća prije nego što procvjetaju. To bi objasnilo zašto cvjetovi nikada ne dosegnu zrelost dok ostatak biljke ostaje netaknut. "Jeleni uvijek pojedu pupoljke prije nego što procvjetaju. Ako imate jelene, posadite nešto drugo", objasnila je jedna korisnica.

@heatherhoopesseid22 Neighborhood drama? #neighborhood #neighbors #flowers #drama ♬ original sound - Heather Hoopes Seid

"Imate li jelene tamo gdje živite? To cvijeće im je kao šećerna vuna", napisala je druga. "Nabavite kameru", savjetovala je treća.  Jedna korisnica je preporučila da ako su jeleni doista odgovorni, Heather razmisli o sadnji sorti koje oni obično izbjegavaju, uključujući lavandu, stolisnik, matičnjak i određene sorte luka.

Ključne riječi
krađa TikTok susjedi cvijeće

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još