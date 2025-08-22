Susjed mu je ostavljao ljepljive papiriće na vjetrobranskom staklu zbog parkiranja: 'To je tako neugodno'

Nije rijetkost da se među susjedima jave nesuglasice oko parkiranja. Ograničen broj mjesta, nepoštivanje pravila ili jednostavno svakodnevna žurba često dovode do sukoba u kvartovima i stambenim zgradama. Ponekad su to sitne prepirke, a ponekad se pretvore u ozbiljnije svađe koje narušavaju odnose i mir u susjedstvu. Tako je jedan stanar stambenog kompleksa podijelio na Redditu svoju stranu spora između sebe i svog susjeda. Objasnio je da se doselio prije tjedan dana i nije imao nikakvih problema dok nije uočio ljepljive papiriće na svom automobilu.

"Izašao sam i pronašao ove papiriće. Uselio sam se u prije tjedan dana i parkiram na mjestu koje mi je dodijeljeno. Jednog dana izašao sam i pronašao ove papiriće zalijepljene po vjetrobranskom staklu i prozoru", napisao je. Poruke na papirićima nisu bile nimalo pristojne. Osoba koja je ostavila papiriće optužila je muškarca da je parkirao na njihovom mjestu na parkiralištu, piše New York Post.

"Poštujte svog susjeda i prestanite parkirati na njihovom plaćenom, dodijeljenom mjestu. To je jednostavno nepristojno!", "Pokušao sam biti ljubazan, ali ignorirali ste moju poruku. Mogli su vas odvući prije tjedan dana. Molim vas, dopustite mi da parkiram na mjestu koje imam godinama! Hvala!", "To nije vaše mjesto. Molim vas, prestanite ga uzimati!", samo su neke od poruka.

Korisnici Reddita smatrali su da je osoba koja je ostavila poruke pretjerala te su dodali da ta agresija uopće nema smisla. "Napiše 'poštujte svoje susjede', a zatim nastavlja vam ostavljati pasivno-agresivne poruke", primijetila je jedna osoba. "To je tako neugodno za njih. Trebali bi ostaviti ispriku ili doći i osobno se ispričati", napisala je druga. Neki su sugerirali da su poruke možda namijenjene nekom drugom.

"S obzirom na to da se jedna od poruka odnosi na prethodne poruke koje su ignorirane, kladim se da su poslali svoju djecu da dostave ovu seriju poruka i da ih je dijete greškom ostavilo na krivom autu", predložio je jedan komentator. "Pitam se je li netko skinuo ove poruke sa svog automobila i zalijepio ih na tuđi", napisao je drugi.

Autor objave odlučio je riješiti situaciju. "Zabrinuo sam se da sam parkirao na krivom mjestu, pa sam otišao u ured i oni su potvrdili da je to moje mjesto. Skinuo sam papiriće i stavio bilješku na svoje vjetrobransko staklo na kojoj je pisalo: 'Provjerio sam s uredom i to je moje mjesto. Trebao bi i ti provjeriti s njima'. Nekoliko sati kasnije provjerio sam automobil i bilješke koju sam ostavio više nije bilo, a nisu se pojavile nikakve nove bilješke", zaključio je muškarac.