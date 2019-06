'Prijateljica mi je ukrala ime za dijete, trebam li se prestati družiti s njom?'

Jedna je žena pokrenula raspravu na Redditu nakon što je objavila kako joj je najbolja prijateljica ukrala ime za buduću kćerku.

Objasnila je kako još ne očekuje dijete niti planira biti trudna u skorijoj budućnosti, ali ima ime za kćer koje je odabrala njezina pokojna majka.

– Prijateljici sam rekla da je to ime predložila moja majka i odmah sam se zaljubila u njega. Vrlo je jedinstveno i to ime potječe iz države u kojoj je moja majka rođena. Ona više nije živa pa je to nešto što sam htjela u budućnosti da moja kćer ima poveznicu sa svojom bakom – počela je svoju priču razočarana žena.

– Prije nekoliko dana na Facebooku sam vidjela da je moja najbolja prijateljica objavila sliku 3D ultrazvuka i otkrila je ime koje je izabrala za svoju kćer. To je ime koje sam joj rekla da sam izabrala za svoju buduću kćer – napisala je i dodala kako ju je to saznanje slomilo.

– Znala je da mi to ime puno znači i svejedno ga je odlučila uzeti. Ona kaže da je to samo ime i pošto je ona zatrudnjela prije mene može izabrati koje god ime želi. Rekla sam joj da je bezosjećajna – napisala je ova povrijeđena žena.

Mnogi su se složili s njom i rekli joj kako ima zlobnu prijateljicu.

– U normalnoj situaciji rekla bih da je smiješno. No, ona je doslovno uzela nešto što ti je ostalo od pokojne majke i ti si to saznala na Facebooku. Izreži je iz života – jedan je od komentara s kojim su se mnogi složili.

– Učinila je to iako je znala da će te povrijediti. Ne znam kako je mogla biti tako sebična. Makni je iz svoga života, a kada budeš imala dijete, daj mu ime koje je tvoja mama predložila. Ne dopusti joj da ti to uništi – drugi je savjet.