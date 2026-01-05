Naši Portali
'bildanje' ega

Nesigurni muškarci u seksu će uporno pokušavati izvesti samo ovu stvar

shutterstock
05.01.2026.
u 20:12

Seks - igra na obostrano zadovoljstvo.

Što je muškarac nesigurniji više će mu biti stalo da žena doživi orgazam, pokazalo je nedavno istraživanje. Istraživanje je provedeno nad 810 muškaraca, s naglaskom na njihove preferencije u krevetu i poimanje uloga. Rezultati su pokazali kako ogroman utjecaj na muškarčevo samopouzdanje ima upravo činjenica da su ženu doveli do vrhunca. To objašnjava i zašto mnoge žene glume orgazam - naprosto ne žele povrijediti svog partnera. 

Ipak, prevelik trud oko orgazma može proizvesti i kontraefekt. Kako piše Metro, žene seks smatraju puno kompleksnijim od igre koja vodi k samo jednom cilju.

Osim dostizanja vrhunca bitni su i svi ostali detalji koji katkada mogu postići više intime i zadovoljstva od pukog orgazma. Naglašavaju i kako je seks igra na obostrano zadovoljstvo, stoga je naglasak na samo jednog partnera nepoželjan. 
