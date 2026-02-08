Prepoznajte zatajenja srca na vrijeme: Ovo je šest ključnih znakova

Zatajenje srca je ozbiljno zdravstveno stanje u kojem srce nije u stanju učinkovito pumpati krv, što dovodi do nedostatka kisika i hranjivih tvari u tijelu. Može zahvatiti jedno ili oba srčana klijetka te se razvija postupno ili iznenada, ovisno o uzroku. Uzroci mogu biti različiti, uključujući bolesti srčanih zalistaka, povišeni krvni tlak, koronarnu bolest ili prethodne srčane udare. Zatajenje srca može značajno utjecati na kvalitetu života, stoga je pravovremeno prepoznavanje simptoma i liječenje ključno za upravljanje ovim stanjem.

Iako mnogi ljudi vjeruju da zatajenje srca znači smrt, medicinski stručnjak naglasio je da to nije nužno istina i pružio je dodatni uvid u upravljanje dugoročnim stanjem. "Mnogi ljudi misle da zatajenje srca znači smrt. Ne znači, a događa se kada srce ne pumpa krv po tijelu tako dobro kao prije", objasnio je dr. Suraj Kukadia, također poznat kao dr. Sooj, u nedavnoj objavi na TikToku. Zatim je naveo šest simptoma na koje treba paziti, piše Daily Express. "Neki od uobičajenih simptoma uključuju pretjerano otežano disanje prilikom vježbanja ili hodanja. Može se javiti otežano disanje čak i u mirovanju. Obično se javlja i određeni oblik otežanog disanja kada osoba leži ravno. Ponekad se ljudi mogu čak probuditi usred noći zadihani. Također se može pojaviti oticanje gležnjeva ili nogu i kada pritisnete oteknuto područje, tada ostaje udubljenje", objasnio je dr. Sooj.

Osim ovih pokazatelja, službene smjernice Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) su navele da dodatni, rjeđi simptomi zatajenja srca mogu uključivati uporan kašalj, zviždanje u prsima i nadutost trbuha, uz nekoliko drugih simptoma. To uključuje: uporni kašalj (često jači noću), zviždanje pri disanju, naduti trbuh, gubitak apetita, dobitak ili gubitak težine, zbunjenost, brzi rad srca, lupanje, preskakivanje ili nepravilan rad srca (palpitacije) te depresiju i anksioznost.

Međutim, dr. Sooj je naglasio da se brojni simptomi pojavljuju i u drugim, potencijalno manje teškim stanjima. Stoga je ključno isključiti ove alternativne uzroke prilikom utvrđivanja zatajenja srca. "Na primjer, mnogi ljudi će dobiti otečene gležnjeve kada je vani jako vruće vrijeme. Dakle, ako imate, recimo, 20 godina, inače ste u formi, a onda primijetite da vam je malo teško disati dok vježbate, to ne znači da imate zatajenje srca. To može biti zbog mnogo različitih stvari. Da bismo dijagnosticirali zatajenje srca, uzimamo anamnezu, pregledavamo pacijenta, pokušavamo razumjeti druge stvari koje bi mogle utjecati na zdravlje, a zatim možemo napraviti neke pretrage", objasnio je liječnik.

Pretrage uključuju krvni test i ultrazvučni pregled srca. Principi liječenja obično se usredotočuju na usporavanje otkucaja srca, smanjenje krvnog tlaka i izbacivanje tekućine. Iz NHS-a su preporučili da se svatko tko ima uporne ili postupno pogoršavajuće simptome zatajenja srca treba obratiti liječniku opće prakse.

"Zatajenje srca ne znači da je vaše srce prestalo raditi. To znači da mu je potrebna određena podrška kako bi bolje radilo. Može se pojaviti u bilo kojoj dobi, ali je najčešće kod starijih osoba. Zatajenje srca je dugotrajno stanje koje se s vremenom postupno pogoršava. Obično se ne može izliječiti, ali simptomi se često mogu kontrolirati dugi niz godina", zaključili su.