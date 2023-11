Prehladili ste se i nos vam je začepljen? Evo kako ga pravilno odčepiti!

Obična prehlada ipak može biti bol - od bolnih mišića do grlobolje, simptomi prehlade mogu vas uništiti – i to prije nego što uzmete u obzir začepljeni nos. Dr. Deborah Lee, iz Dr Fox Online Pharmacy, rekla je za Metro.co.uk: 'Obično je začepljen nos uzrokovan virusnom infekcijom gornjeg dišnog trakta. Nos je poseban problem jer imate osjećaj da ne možete disati, pogotovo kada ležite, što dovodi do neprospavanih noći i iscrpljenosti'.

Alergije i iritansi također mogu biti uzroci začepljenog nosa, koji se javlja kada tanke sluznice i krvne žile unutar organa nateknu kao odgovor na prijetnju. No iako može služiti biološkoj svrsi, začepljenost nosa djeluje sve samo ne prirodno. Dr. Deborah savjetuje izbjegavanje antibiotika (koje mnogi ljudi koriste za liječenje prehlade unatoč činjenici da su neučinkoviti protiv virusa) i lijekova protiv bolova poput paracetamola i ibuprofena.

VEZANI ČLANCI:

Ni jedno ni drugo neće ublažiti simptome obične prehlade, a nepotrebni antibiotici mogu vas učiniti otpornima na lijekove kada su vam zaista potrebni. Umjesto toga, podijelila je nekoliko jednostavnih trikova i lako dostupnih lijekova za učinkovito uklanjanje začepljenosti.

Pokušajte s praktičnim manevrima: Tipična reakcija na začepljeni nos je ispuhivanje, čime se rješavate sluzi, ali ne rješavate problem začepljenosti. Budući da je začepljen nos reakcija upale, na to se trebate usredotočiti. Dr. Deborah kaže da postoje dva praktična manevra kojima možete odčepiti nos u nekoliko sekundi.

Prvi uključuje zadržavanje daha što je duže moguće. Dr. Deborah kaže: 'Kada konačno budete morali udahnuti, vaši će se sinusi automatski početi čistiti jer se vaš mozak prebacio u način rada za preživljavanje jer zna da ne možete disati i da vam nedostaje kisika'. Objašnjavajući drugu, dodaje: 'Alternativno, pritisnite jezik čvrsto na nepce. Zatim dvaput dodirnite s dva prsta područje između čela i nosa. Oslobodi jezik. Zatim ponavljajte to 20 sekundi'.

GALERIJA: Mislite da vam rakija pomaže kod prehlade? Razmislite ponovno…

Pjevušenjem do odčepljenog nosa: Još jedan zgodan trik koji možete isprobati je pjevušenje. 'Pjevušenje povećava sadržaj dušikovog oksida (NO) u sinusnim šupljinama za 15 do 20 puta', kaže dr. Deborah, dodajući da je 'poznato da NO ima antivirusna, antibakterijska i antigljivična svojstva'.

Nastavlja: 'U objavljenom izvješću o slučaju, muškarac s kroničnom upalom sinusa koji je pjevušio niskim tonom (18 pjevušenja u minuti) jedan sat, probudio se sljedećeg jutra s čistim nosom prvi put u nekoliko mjeseci'. Autori ove studije predložili su pjevušenje po sat vremena do četiri puta dnevno, ali nažalost nisu dali nikakve preporuke za pjesmu.

Pijte čaj od đumbira: Lijekovi za prehladu i gripu često dolaze u obliku toplih napitaka. Međutim, standardni biljni čaj može učiniti bolji posao. Đumbir je poseban sastojak, a njegov korijen se može pohvaliti raznim moćima, od smanjenja mučnine do promicanja zdrave probave. A, prema dr. Deborah, čaj od đumbira može smiriti upalu u nosu i omogućiti vam lakše disanje.

VEZANI ČLANCI:

Ona kaže: 'Đumbir se godinama koristi u kineskoj medicini. Dokazano je da ima antihistaminske učinke kod osoba s alergijskim rinitisom. Također može inhibirati citokine – stanične signalne molekule uključene u upalnu reakciju'.

Razmotrite alternativne terapije: Ne postoji 'lijek' za prehladu, što ograničava mogućnosti liječenja tradicionalnim lijekovima. Ipak, nemojte otpisivati ​​alternativne terapije jer su istraživanja pokazala da su neki prirodni lijekovi učinkoviti u borbi protiv simptoma. Akupunktura je jedna od njih, kako objašnjava dr. Deborah: 'Nedavni sustavni pregled i meta-analiza iz 2018. zaključili su da akupunktura može proizvesti simptomatsko olakšanje kod prehlade. Također se pokazalo da smanjuje nazalne simptome i poboljšava protok zraka u nosu kod onih s kroničnim sinusitisom'.

Sinupret je još jedan tretman bez lijekova koji vrijedi isprobati. Biljni pripravak koji sadrži cvijet bazge, kiselicu, cvjetove jaglaca s čaškom, korijen lincure i vrbenu, dokazano smanjuje začepljenost. Dr. Deborah kaže da je poznato da 'ove biljke imaju mukolitičko i protuupalno djelovanje', što je potvrđeno desecima znanstvenih studija o sinupretu tijekom godina.

Krenite u šetnju: Još jedna uobičajena zabluda o prehladama je da su one povezane s temperaturom. Ovo je bapska priča, ali to nas ne sprječava da se želimo udobno smjestiti i vegetirati dok se oporavljamo. Ali, brza šetnja mogla bi biti prava stvar za odčepljenje nosa. 'Hodanje je dobro za prehladu', kaže dr. Deborah, 'Kako dišete brže i dublje, to potiče otvaranje nosnih prolaza i pomaže istjecanju sluzi'.

Ostanite zdravi: Nekoliko načina da izbjegnete prehladu ovih blagdana:

Zdravstveni djelatnici preporučuju blagu tjelovježbu tijekom prehlade - samo pazite da ostanete hidrirani i nemojte se naprezati ako niste spremni. Dr. Deborah upozorava na ovo, rekavši: 'Ako imate tjelesne simptome kao što je jak kašalj, nelagoda u prsima, bolovi u trbuhu, mučnina ili proljev - treba izbjegavati vježbanje'.

Odviknite se od svoje navike pušenja: Jeste li znali da se pušači češće prehlade od nepušača? Dr. Deborah kaže: 'Štetne tvari u dimu cigareta paraliziraju cilije, sitne dlačice u sinusima i dišnim putevima koje potiskuju strane čestice i sluz od dišnih putova. Ovo također povećava rizik od sinusitisa. Najbolje je da ne pušite i da se držite podalje od dima cigareta kad ste prehlađeni'.

Ako ste sve to pokušali i još uvijek ne možete osjetiti olakšanje, to bi moglo upućivati ​​na drugačiji uzrok vašeg začepljenog nosa. Drugi mogući uzroci začepljenosti nosa uključuju nosne polipe, alergije ili strukturne probleme poput devijacije septuma. 'Začepljen nos također može biti posljedica sinusitisa, koji može biti akutan ili kroničan', objašnjava dr. Deborah, 'Oslabljeni imunološki sustav, poput onih s rakom, uzimanja steroida ili HIV infekcije, povećava rizik od sinusitisa'.

Obična prehlada ima tendenciju potrajati tjedan ili dva prije nego što nestane sama od sebe, stoga pratite kako simptomi nestaju nakon ove točke i porazgovarajte sa svojim ljekarnikom ili liječnikom ako ste i dalje zabrinuti. Osjećaj začepljenosti je rijetko razlog za brigu, stoga pokušajte s ovim metodama ublažiti ono najgore i pružiti si prijeko potreban odmor.