Imate probavne tegobe nakon što pojedete ovo voće? Možda imate intoleranciju na fruktozu

Probavne tegobe nakon konzumacije određene hrane česti su problem koji može uključivati nadutost, bol u trbuhu, žgaravicu, proljev ili zatvor. Takve reakcije mogu biti posljedica intolerancije na pojedine sastojke, osjetljivosti probavnog sustava ili prekomjernog unosa određene vrste hrane. Iako tradicionalna izreka kaže da jedna jabuka na dan tjera doktor van, određenim se pojedincima savjetuje da u potpunosti izbjegavaju određeno voće, uključujući jabuke. To je zbog činjenice da mogu iskusiti neugodne simptome poput nadutosti, proljeva i raznih drugi. "Nije neuobičajeno da ljudi imaju poteškoća s metaboliziranjem fruktoze - šećera koji se nalazi u voću. To može utjecati na ljude na brojne načine, sa simptomima uključujući nadutost, prekomjernu količinu plinova, pa čak i proljev", rekao je dr. Donald Grant, liječnik opće prakse. Medicinski stručnjak također je primijetio da voće ponekad može izazvati alergijske reakcije, prenosi Express.co.uk.

"Iako se reakcije na određenu hranu razlikuju od osobe do osobe, nije neuobičajeno osjetiti reakciju na voće, uključujući jabuke. To se može dogoditi iz različitih razloga. Jabuke su jedna od najčešćih namirnica koje mogu uzrokovati oralni alergijski sindrom (OAS). Ovdje hrana uzrokuje alergijsku reakciju imunološkog sustava jer su proteini voća slični proteinima peludi", objasnio je liječnik.

Upozorio je da kruške, šljive i trešnje također mogu izazvati reakcije. "Cijeli popis voća može uzrokovati ove uobičajene reakcije, poput alergija ili OAS-a. Kruške, jabuke, šljive i trešnje neki su od glavnih uzroka OAS-a, sa simptomima koji uključuju oticanje oko usana, usta i jezika. Neko od voća na koje ljudi najčešće imaju alergijske reakcije uključuje jagode, kivi i avokado. Kao i kod većine alergija, tijelo reagira osipom (koprivnjačom), a drugi simptomi ove alergijske reakcije su mučnina i anafilaksija", upozorio je dr. Grant.

Za one koji imaju problema s preradom fruktoze, liječnik je predložio da izbjegavaju voće poput jabuka, krušaka i manga zbog povišene razine fruktoze. Liječnik opće prakse pozvao je pojedince da se obrate svom liječniku za sve zdravstvene probleme. "Apsolutno je normalno da ljudi imaju reakcije na bilo koju vrstu hrane, uključujući voće. Ova intolerancija ili reakcija može se razviti u bilo kojoj fazi života, što otežava razumijevanje uzroka simptoma", zaključio je liječnik.