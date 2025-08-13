Postoji iznenađujuće objašnjenje: Evo zašto sanjate da vam ispadaju zubi

Noćne more su intenzivni i uznemirujući snovi koji često izazivaju osjećaj straha, tjeskobe ili panike. Iako su uobičajene kod djece, odrasli ih također mogu doživjeti, a mogu se pojaviti zbog stresa, nesanice, određenih lijekova ili čak neprobavljenih emocija. Noćne more mogu ometati san i ostaviti osobu razdražljivom ili umornom sljedeći dan, a razumijevanje njihovih uzroka prvi je korak prema boljoj kvaliteti sna. Gubitak zuba jedna je od najgorih stvari koje se mogu dogoditi u životu, stoga možda ne čudi da mnogi od imaju noćne more o tome.

U nedavnoj simulaciji, YouTuber Zack D Films objasnio je točno zašto je to jedna od najčešćih noćnih mora. Opće je poznato da snovi o ispadanju zuba mogu signalizirati stres, a Zaklada za spavanje objasnila je da najčešća tumačenja uključuju nedavni gubitak ili tugu, ljubomoru, povećani stres ili anksioznost, nedostatak kontrole, velike životne promjene, depresiju, nesigurnost ili sram, strahove povezane sa zdravljem te probleme sa zubima u stvarnom životu, piše LADbible.

"Zubi mogu biti simbol snage i izgleda. Budući da su jedna od prvih stvari koje ljudi primijete, gubitak istih osjeća se kao gubitak kontrole. Neki ljudi misle da je to način na koji vaš mozak obrađuje stres, ali u stvarnosti se to zapravo događa kada stišćete zube dok spavate", objašnjeno je u videu.

Naime, vaš mozak uzima te fizičke osjećaje i isprepliće ih u živopisne snove o ispadanju zuba, pokušavajući shvatiti bol dok spavate. Stručnjaci su upozorili na potencijalne zdravstvene posljedice čestih noćnih mora, stoga je bolje da pokušate ostati u lijepim snovima, pa se pokušajte opustiti prije spavanja.

Nažalost, anksioznost, stres i depresija obično su gori noću, objasnio je profesor Ivo Vlaev. "Anksioznost se obično pogoršava noću iz nekoliko razloga, posebno zbog promjene okoline i mentalnog fokusa. Tijekom dana, mozak je obično zauzet raznim zadacima, distrakcijama i društvenim interakcijama, što može potisnuti tjeskobne misli. Međutim, noću, kada je osoba u tihom, opuštenom okruženju, nedostatak distrakcija omogućuje da se pojave tjeskobne misli", rekao je.