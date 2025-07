Često imate noćne more? Ova popularna hrana mogla bi remetiti vaš noćni odmor

Često krivimo kofein, stres ili previše vremena pred ekranom kada ne možemo zaspati, no rijetko razmišljamo o tome da problem s nesanicom može biti i u hrani koju jedemo. Ono što unosimo u organizam prije spavanja može značajno utjecati na kvalitetu našeg sna jer nas neke namirnice mogu držati budnima ili otežavati opuštanje, dok druge mogu pomoći da lakše utonemo u san. Nova studija objavljena u časopisu "Frontiers in Psychology" sugerira da bi mliječni proizvodi mogli biti najveći neprijatelj mirnih snova, piše New York Post. Istraživači su anketirali tisuću studenata na Sveučilištu MacEwan u Kanadi o kvaliteti sna i prehrambenim navikama te otkrili nedvojbenu vezu između noćnih mora i intolerancije na laktozu.

"Težina noćnih mora snažno je povezana s intolerancijom na laktozu i drugim alergijama na hranu. Ovi novi nalazi impliciraju da bi promjena prehrambenih navika kod ljudi s nekim osjetljivostima na hranu mogla ublažiti noćne more. Također bi mogli objasniti zašto ljudi tako često krive mliječne proizvode za loše snove", rekao je glavni autor studije Tore Nielsen sa Sveučilišta u Montrealu. Izgleda da bi ta ukusna kockica sira mogla uzrokovati da se probudite u hladnom znoju! Nije iznenađujuće da je to posebno istinito ako ste osjetljivi na mliječne proizvode, što mnogi ljudi nesvjesno jesu.

"Noćne more su izraženije kod osoba koje su netolerantne na laktozu, a koje pate od ozbiljnih gastrointestinalnih problema i čiji je san poremećen. To ima smisla jer znamo da drugi tjelesni osjećaji mogu utjecati na snove", objasnio je Nielsen. Noćne more mogu ljudima uskratiti miran san, primijetio je Nielsen, jer obično uzrokuju da se osoba probudi u stanju stresa i mogu dovesti do izbjegavanja spavanja.

Oko trećine sudionika studije priznalo je da redovito doživljava noćne more, pri čemu žene znatno češće pamte svoje snove i prijavljuju alergije na hranu nego muškarci. Oko 40 posto ispitanika vjeruje da kasnonoćno grickanje ili jedenje određene hrane može dovesti do prevrtanja i okretanja cijelu noć. Većina je za svoje noćne tegobe krivila slatkiše, začinjenu hranu i mliječne proizvode.

Samo 5,5 posto sudionika sumnjalo je da im užina utječe na snove, ali među njima su mliječni proizvodi zauzeli prvo mjesto kao najveći "krivac" za iskrivljene snove. "Moramo proučavati više ljudi različite dobi, iz različitih životnih slojeva i s različitim prehrambenim navikama kako da utvrdili jesu li naši rezultati doista generalizirajući na širu populaciju", rekao je Nielsen.

Dodao je da su potrebne i eksperimentalne studije da bi se utvrdilo mogu li ljudi doista otkriti učinke određene hrane na snove. "Željeli bismo provesti studiju u kojoj bismo zamolili ljude da prije spavanja konzumiraju proizvode od sira u odnosu na neku kontrolnu hranu da bismo vidjeli mijenja li to njihov san ili snove", objasnio je autor studije.